Coronavirus : Dany Boon va tourner un film sur le confinement

Le confinement, ça a inspiré Dany Boon. Le comédien-réalisateur a décidé de changer ses plans et de tourner son prochain film sur ce que le monde vit depuis quelques mois et particulièrement, la vie confinée...« Nous sommes en train d’écrire une histoire qui raconte la vie d’un immeuble confiné en fait. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu’aux chambres de bonnes. L’idée c’est de le tourner d’ici la fin de l’année », a-t-il expliqué ce vendredi à RTL . Un film qu'il écrit actuellement avec sa compagne Laurence Arné.Hyponcondriaque, le Nordiste dit avoir finalement bien vécu le confinement : "Ce qui est marrant c’est que je suis hypocondriaque mais quand je voyais l’angoisse de mes enfants, je me disais je n’ai pas le droit de l’être parce qu’il faut que je les rassure. Très étonnamment, j’ai été moins paniqué, moins flippé, que j’aurais pu penser l’être".Pendant le confinement, Dany Boon a donné des nouvelles de sa famille de temps en temps sur Instagram. Il a également participé à plusieurs actions caritatives.Dany Boon était pourtant en train de préparer activement son prochain film intitulé provisoirement "Le palmier" et dont la date de sortie prévue était le 27 février 2021. Un film avec Line Renaud, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners. L'histoire devait se passer à "Braine-La-Rivière", une commune située en zone blanche. c'est-à-dire "sans réseau mobile, sans GPS, sans WIFI, ni 4G". Le tournage, qui devait débuter en août, a été décalé.Dans le contexte de crise actuel, Dany Boon se dit par ailleurs inquiet de l'avenir du cinéma : "Je suis inquiet s’il n’y a pas d’accord trouvé pour que les tournages puissent être assurés et que les gens puissent travailler sereinement", explique-t-il à RTL.