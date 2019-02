DIRECT VIDEO. Suivez l'Enduropale du Touquet 2019

L'Enduropale du Touquet 2019 en direct live

​​​​​​​L'Enduropale du Touquet 2019 sur France 3 Nord Pas-de-Calais Les 1er, 2 et 3 février, France 3 Nord Pas-de-Calais se mobilise pour vous faire vivre au plus près de l'Enduropale du Touquet 2019. Dès mercredi 30 janvier et tout le week-end, retrouvez des pages spéciales, des reportages et des duplex dans vos journaux Télévisés et sur Facebook France 3 Nord Pas-de-Calais pour tout savoir sur l'édition 2019 de l'Enduropale du Touquet.

... 3h de course pour 1217 pilotes, amateurs ou confirmés. 3h et un vainqueur au bout de cette course d'endurance. Watson, Potisek, Van Beveren, Martens et tous les favoris vont en découdre dans une édition particulièrement indécise.Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement : Céline Rousseaux (journaliste) et nos consultants, le pilote Sergeï Potisek et Xavier de Soultrait, pilote officiel Yamaha, 6e et 1er Français au Dakar 2019.À tout moment, pendant la course, vous pouvez trouver la position d'un pilote sur notre page spéciale classement en temps réel. Il suffit de taper son numéro de dossard et c'est par ici