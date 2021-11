Covid-19 : un médecin soupçonné de 2000 fausses vaccinations inquiète la Belgique

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a révélé une vaste affaire de fausses vaccinations perpétrées par un médecin. Plus de 2000 personnes sont concernées, alors que la Belgique s'enfonce dans la cinquième vague de covid-19.

C'est la fraude "la plus grave" depuis le début de la pandémie en Belgique, selon la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Invitée par la chaîne de radio belge La Première, Christie Morreale a évoqué la fraude à la vaccination, et notamment le cas d'un médecin particulièrement suspect.

Vacciner 2000 personnes sans aller chercher les doses ?

En Belgique, le recensement des patients vaccinés se fait par un logiciel d'encodage, Vaccinnet, auquel ont accès les centres de vaccination mais également les généralistes. "On a remarqué que ce médecin a encodé des personnes venant des quatre coins de Wallonie et qu’il n’est, par ailleurs, pas allé chercher des doses dans un centre de vaccination ou dans une pharmacie" détaille Christie Morreale. Elle a condamné un comportement "dangereux", "contraire au sermet d'Hippocrate" et qui fait "courir un danger à beaucoup de monde" en même temps qu'il affaiblit les efforts des confrères des centres de vaccination.

La ministre révèle également l'ampleur de la fraude : ce médecin aurait encodé "un nombre impossible" de patients vaccinés, c'est-à-dire plus de 2000 personnes. C'est d'ailleurs ce rythme stakhanoviste qui a attiré l'attention des autorités, alerté sur les sites anti-vaxx de l'existence de ces trafics. Le ministère de la Santé a saisi la Justice, et remontera vers les bénéficiaires de ce système de fraude. "Elles peuvent être poursuivies, et ne peuvent plus utiliser leur certificat, qui a été suspendu ce matin. On va écrire à chacun pour leur proposer de se faire réellement vacciner."

La cinquième vague frappe la Belgique

Toujours selon Christie Morreale, d'autres cas similaires sont en cours d'investigation. Une nouvelle qui inquiète, alors que les chiffres du covid s'envolent en Belgique. Selon la RTBF, le nombre de cas détectés par jour à fait un bond de 54% par rapport à la semaine précédente, avec 15.548 cas journaliers recensés entre le 13 et le 19 novembre. La hausse des admissions hospitalières "se poursuit à un rythme de près de 20% par semaine alors que la situation des hôpitaux est déjà très délicate", avec de nombreux reports d'interventions.