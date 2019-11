Daniel Leclercq, le “Druide” du RC Lens et du VAFC, est mort

Installé en Martinique

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel #Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches.#rclens pic.twitter.com/moPtjTdNzD — Racing club de Lens (@RCLens) November 22, 2019

C'est un grand nom du football nordiste qui a disparu brutalement la nuit dernière. Daniel Leclercq, artisan du sacre du RC Lens en championnat de France en 1998, est décédé à la suite d'une embollie pulmonaire, à l'âge de 70 ans. Son entourage nous a confirmé la triste nouvelle annoncée ce vendredi par La Voix du Nord Ancien défenseur natif de Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes où il avait été formé, il avait partagé sa carrière de joueur entre l'US Valenciennes Anzin (1967-70, puis 1983-84) et le RC Lens (1974-83), avec des passages à l'AS Angoulême et à l'Olympique Marseille.Mais c'est en tant qu'entraîneur que "le Druide" est resté célèbre, notamment lorsqu'il emmène le RC Lens à la victoire au championnat de France 1998, puis à la victoire en Coupe de la Ligue en 1999. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches", a réagi ce vendredi le club artésien.Daniel Leclercq a également dirigé d'autres équipes de la région, notamment Valenciennes (en 1986-1987 puis de 2003 à 2005), et - à un moindre niveau - le SC Guesnain, sans oublier un passage en Belgique à La Louvière. Il a terminé sa carrière dans le football en tant que directeur technique d'Arleux-Féchain puis du SC Douai.Daniel Leclercq s'était installé depuis la fin de l'été en Martinique, où il encadrait des stages de jeunes footballeurs. Il avait décidé, avec son épouse, de s'y installer définitivement.