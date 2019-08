Grandes marées : un appel à la prudence lancé en Manche et Mer du Nord

Le vent va souffler et la mer va se déchaîner ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord. Les grandes marées risquent d'attirer de nombreux curieux durant le week-end. C'est pourquoi la préfecture maritime lance un appel à la vigilance , prévenant que les coefficients risquent d'aller jusqu'à 113 dans les prochains jours.Les usagers de la mer "qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée" sont particulièrement concernés par ces recommandations. "Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", rappelle la préfecture maritime.Les grandes marées sont des phénomènes spectaculaires qui restent dangereux pour les promeneurs non-avertis. Le brassage d'eau de mer est plus important, les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Prudence, donc, si vous avez prévu une sortie en mer ce week-end."Il est fortement recommandé de consulter la météo, les coefficients et horaires de marée", conseille la préfecture maritime. Par ailleurs, mieux vaut garder un moyen de communication sur soi pour alerter les secours si nécessaire. Et assurez-vous de rester près d'un point de repli ou de conserver un point de repère visuel sur le littoral.