Line Renaud : “Johnny, jamais notre amour pour toi ne mourra, jamais”

Line Renaud

Merci pour vos nombreux messages, si chaleureux. #JohnnyHallyday Publié par Line Renaud Officiel sur vendredi 8 décembre 2017

fait partie des proches dequi ont pris la parole au cours de l'hommage populaire qui a été rendu au chanteur ce samedi. La comédienne était la marraine de Johnny dans le show-biz. C'est elle qui avait présenté Johnny en 1961 à la télévision française. Elle a commencé sa prise de parole en évoquant ce moment : "Mon Johnny, tu avais 16 ans. J'en avais 32. C'était en avril 1960. 57 ans sont passés. Je peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin en a voulu autrement mais le contraire eut été plus logique, je pense sincèrement. "Line Renaud a ensuite lu le texte d'une chanson écrite pour Jade, la fille de: "Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, Le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer. De tous les hommes je serai, Le plus heureux, le plus comblé".a conclu avec ces mots : "Jamais notre amour pour toi ne mourra, jamais. Tu es gravé dans nos coeurs à tout jamais. Au revoir Johnny !"L'Armentièroise, âgée de 89 ans avait aussi publié ce vendredi sur sa page Facebook un message manuscrit : "Comme vous, je pleure. Comme vous, mon coeur est brisé".

"Pour lui j’étais sa marraine, pour moi il est devenu comme un fils, a également écrit Line Renaud . C’était un guerrier, un homme exceptionnel au charisme fou qui ne trichait pas avec son public. Toute la France le pleure. Moi aussi».