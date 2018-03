Michel Cardon, en prison depuis 40 ans, va être remis en liberté

La justice admet Michel Cardon au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 1er juin 2018#MichelCardonEstLibre #JobDone — Eric Morain (@EricMorain) 30 mars 2018

Michel Cardon, le détenu oublié de Bapaume

Il vivra dans le Val d'Oise

Le plus vieux détenu de France ? Michel Cardon a passé plus de 40 ans en prison. C'est l'un des plus anciens détenus de France. Mais pas le plus ancien. Casanova Agamemnon, dit "Cajo", 68 ans, est le plus ancien prisonnier de France. Aujourd'hui incarcéré à La Réunion, il a déposé sa 23e demande de libération conditionnelle, après quarante-huit années passées derrière les barreaux. Est-il normal, logique, qu'un détenu passe autant d'années en prison ? La question est posée et le débat peut-être lancée sur les carences éventuelles de la justice et de l'administration pénitentiaire. Un condamné qui rentrer dans les conditions de la libération conditionnelle doit normalement voir sa situation examinée par un tribunal d'application des peines. Pour Michel Cardon, cela n'a pas été le cas...

Il est libre.va quitter très prochainement la. Le tribunal d'application des peines d'Arras a rendu sa décision., condamné à perpétuité pour meurtre en 1977, est remis en liberté conditionnelle après 40 ans d'incarcération. Décision effective le 1er juin prochain.Cet Amiénois de 67 ans a une histoire particulière, celle d'un détenu "oublié" : il n’a bénéficié d’un premier parloir qu’au bout de trente-huit ans de détention . Il n'est revenu dans l'actualité qu'à la faveur d'un article de La Voix du Nord en août 2016 . Un avocat parisien, Me Morain, est touché par l'histoire de Michel Cardon. Il le rencontre, lui demande s’il a envie de sortir de prison puis entreprend des démarches pour essayer de la faire sortir."La société qui vous a sanctionné a choisi aussi de vous oublier", écrivait dans un courrier daté du 12 février Me Eric Morain qui avait demandé sa grâce au président Emmanuel Macron. Selon lui, M. Cardon aurait pu réclamer depuis vingt ans le bénéfice d'une liberté conditionnelle.Les requêtes devant le tribunal d'application des peines avaient jusque-là été toujours rejetées. Notamment parce que les experts relevaient toujours un risque de récidive toujours présent, selon le parquet. "Compte tenu de l'état de dégradation physique de M. Cardon, nous avons estimé, du point de vue du parquet, que le risque de réitération apparaissait désormais limité", a déclaré M. Lourdelle, procureur d'Arras, à l'issue de l'examen de la dernière demande le 15 mars dernier. Ce jour-là, le parquet avait donc requis "un placement extérieur probatoire à une libération constitutionnelle dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, compte tenu de son état de santé et dégradation physique".Michel Cardon a été condamné dans « l’affaire du crime du chemin de la Flaque ». En octobre 1977, à Amiens,, 26 ans, et Jean-Yves Defosse, 29 ans, tuent un homme invalide 64 ans suite à un cambriolage qui a mal tourné. Lors du procès aux Assises, les accusés échappent de peu à la mort. Après la condamnation, les proches de Michel Cardon se détournent de lui. Le détenu s'isole. Son état de santé se dégrade.Seul un détenu se prend d'amitié pour lui, un Nordiste incarcéré avec lui àentre 2008 et 2015. « Il était seul, déprimé, alors je lui apportais tous les jours du café dans sa cellule, raconte-t-il dans La Croix . Je ne sais pas trop pourquoi il a baissé les bras car il avait son caractère, mais il a été cassé par toutes ces années. Il ne parlait pas beaucoup. »va être logé dans un centre d'hébergement et de réinsertion du Val d'Oise.