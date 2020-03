Municipales - Coronavirus : à Achicourt, un président de bureau de vote quitte son poste

Eric Selame a pris sa décision peu après la déclaration d'Edouard Philippe ce samedi soir. Pour lui, être président d'un bureau de vote en ces temps de coronavirus et de consignes strictes, est devenu incohérent, d'autant qu'il souffre de pathologie cardio-vasculaire. Alors, il a décidé de ne pas tenir son poste de président d'un bureau de vote à Achicourt (près d'Arras dans le Pas-de-Calais).Ce dimanche, à 8h, il s'est tout de même rendu à son bureau de vote et a lu une déclaration : "J ai eu l'honneur d être désigné pour présider le bureau numéro 1 de notre commune d'Achicourt. Je suis tenu d'y consacrer 5 heures de mon temps auquelles s'ajouteront les resultats du scrutin. A la lecture et à l'écoute des déclarations de notre premier ministre, Mr Édouard Philippe, je prends bonne note du passage en stade 3 de notre pays face à l épidémie du coronavirus. (...) J'ai toujours été un bon soldat et j ai toujours bien obéi aux instances supérieures. Mais aujourd hui, la coupe est pleine. Aussi et compte tenu de mon état de santé, moi qui suis en invalidité suite à la pose de 7 stents, je vous annonce, le cœur gros et meurtri, que je n assurerai pas la présidence de ce bureau et que je quitte à l'instant cet endroit." La Voix du Nord a filmé ce moment où M.Selame a quitté le bureau de vote.Eric Selame a été remplacé par un assesseur et le vote a pu se dérouler normalement, avec cinq minutes de retard. Celui qui a été adjoint pendant 25 ans (mais n'est plus candidat en 2020) assume sa décision : "Sur ma page Facebook, tous mes amis comprennent et me soutiennent, nous dit-il au téléphone. Je ne vois pas pourquoi tous les lieux publics sont fermés et moi je suis obligé de prendre des risques."Selon nos informations, de nombreux assesseurs ont décidé de ne pas remplir leur mission du jour dans des bureaux de vote du Nord et du Pas-de-Calais. Même si ce phénomène est pour l'instant difficile à quantifier.