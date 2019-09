La panthère d'Armentières a été volée cette nuit au zoo de Maubeuge

Propriétaire recherché

La panthère d’Armentières qui était depuis quelques jours au zoo de Maubeuge, en quarantaine avant son départ pour la Loire a été volée la nuit dernière. Son enclos était vide ce matin, a révélé La Voix du Nord , information confirmée par la police du Nord.Les six points de sécurité de l’enclos de l’animal ont été forcés. Des relevés d’empreintes étaient en cours sur place ce mardi matin. La vidéosurveillance va également être analysée.Le zoo de Maubeuge va envoyer un communiqué à la presse dans la matinée pour donner des précisions sur ce vol.Capturée dans la soirée du 18 septembre, alors qu'elle déambulait en liberté sur des toits d'habitations à Armentières (Nord), cette panthère noire devait être transférée ce mercredi 25 septembre dans un refuge spécialisé en région lyonnaise. "Notre chef animalier va la chercher avec un autre animalier à Maubeuge, puis nous allons l'accueillir avec notre association Tonga", nous avait expliqué explique Pierre Thivillon, directeur de l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) , situé entre Lyon et Saint-Etienne.Parrallèlement, la police recherche toujours le "propriétaire" de cette panthère âgée de 6 mois. Il a été identifié mais pas encore interpellé.Aucune autorité locale n'était avertie de l'existence de cet animal sauvage en pleine ville, ce qui place d'ores et déjà le suspect dans l'illégalité. Par ailleurs, aucun riverain rencontré dans le quartier n'avait vu cette panthère auparavant.Le "propriétaire" de l'animal encourt au moins un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.