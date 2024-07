Candidate de la gauche à Matignon, Lucie Castets a choisi de faire son premier déplacement à Lille

Elle est encore parfaitement inconnue du grand public. C'est pourtant elle que le Nouveau Front Populaire a désignée comme "sa" candidate au poste de Premier ministre. En quête de notoriété, elle a choisi une terre de gauche, la capitale des Flandres, pour son premier déplacement.

Depuis que le Nouveau Front Populaire s'est mis d'accord sur son nom, Lucie Castets est sous le feu des projecteurs. Il faut dire qu'il a fallu 16 jours aux différents partis de gauche pour choisir cette énarque engagée. Une visite surprise à Lille, où elle a été guidée par Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et Aurélien Lecoq, député La France insoumise.

Premier déplacement, une terre de gauche

Elle a eu du mal à se frayer un passage jusqu'aux Lillois qu'elle venait rencontrer. Suivie par des dizaines de journalistes, Lucie Castets a malgré tout insisté pour discuter avec habitants et commerçants. "Je suis absolument ravie d'être ici à Lille pour mon premier déplacement pour rencontrer les militants, venir voir ceux qui ont fait vivre cette campagne et rendu possible cette union de la gauche attendue, tellement" a-t-elle déclaré avant d'ajouter "Je suis vraiment contente d'être là. C'est fondamental de venir sur le terrain, rencontrer les habitants et les militants".

Lucie Castets avec Marine Tondelier dans les rues de Lille (Nord). • © R. Radenac / FTV

Pour son premier déplacement, celle qui est aussi directrice des finances et des achats à la ville de Paris, a parcouru les rues de Wazemmes, quartier populaire de Lille (Nord).

Questionnée sur l'abrogation de la réforme des retraites, elle a répondu : "Les Français étaient majoritairement défavorables à cette réforme et, donc, c’est important de montrer qu’on les a entendus. Ça incarne une nouvelle façon d’exercer le pouvoir que l’on souhaite appliquer".

Prête pour Matignon

Depuis que son nom est sorti, la gauche fait pression pour que le Président de la République la nomme à Matignon, malgré la trêve olympique décrétée par l'Elysée. Lucie Castets, elle même se dit "prête" à exercer ces fonctions.

Il faut réinvestir dans les services publics et les remettre au cœur de notre pacte social. Lucie Castets, candidate du Nouveau front populaire à Matignon

Diplômée de Science Po, engagée pour la défense des services publics de longue date, elle a déjà affiché clairement ses priorités : "Il y a évidemment la transition écologique qui est une urgence impérieuse et la question du pouvoir d’achat. Les gens disent qu’ils n’arrivent plus à manger correctement, il y a des gens qui se privent de certains aliments, parce qu’ils n’ont plus les moyens de se les payer. C’est effectivement un enjeu très important pour le Nouveau front populaire qu’il sera urgent de traiter lors de mon arrivée à Matignon. Et puis il y a aussi la question des services publics. Il faut réinvestir dans les services publics et les remettre au cœur de notre pacte social".

C’est extrêmement important de montrer cette image d’union. Lucie Castets, candidate du Nouveau front populaire à Matignon

A 37 ans, cette technocrate qui a aussi travaillé au ministère des Finances et à la cellule de lutte contre le blanchiment des capitaux et la criminalité financière a donc fait ses premiers pas sur le terrain politique, bien entourée par des élus locaux des différents partis de gauche : "C’est extrêmement important de montrer cette image d’union" a-t-elle déclaré. "C’est important d’incarner le nouveau Front populaire uni et on était tous là. Tous les partis étaient représentés. C’était important de pouvoir incarner ce Nouveau front populaire, en actes, auprès des habitants et des militants".

Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre. • © S. Hasnaoui / FTV

Si elle n'est pas encore Première ministre, Lucie Castets a déjà réussi à faire s'entendre sur son nom toutes les formations politiques du Nouveau Front populaire.