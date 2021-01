Joe Biden, 46ème président des États-Unis, va prêter serment sur la bible de… Douai

Si, si, vous avez compris. On parle bien de Douai, la ville située dans le département du Nord. On vous explique.

Mercredi 20 janvier 2021. Joe Biden s’apprête à devenir le 46ème président des États-Unis, au terme d’une longue cérémonie codifiée. Lors du moment sans doute le plus symbolique et retransmis sur toutes les télévisions du monde entier - à savoir le serment - Joe Biden lèvera sa main droite et posera sa main gauche sur une bible un peu spéciale : la bible dite de Douai.

La bible de Douai, késako ?

Pourquoi parle-t-on de bible de Douai ? Et bien tout simplement parce que c'est dans la ville du Nord que la bible a été traduite du latin à l’anglais pour la première fois, il y a plus de 400 ans. Invité sur les ondes de RCF, le conservateur de la bibliothèque de Douai Jean Vilbas raconte.

"Douai était dotée d’une université à partir de 1562, et cette université douaisienne a accueilli un collège anglais fondé par un catholique anglais, raconte le conservateur. Outre la formation de prêtres missionnaires, son objectif a été la mise en oeuvre de la traduction de la bible qui s’est faite en plusieurs étapes. La publication s’est étalée sur trois décennies."

Pourquoi Biden a choisi la bible de Douai ?

Alors que la grande majorité des présidents des Etats-Unis étaient protestants, Joe Biden est - comme son prédécesseur, John Kennedy - catholique. Il a donc choisi la bible de Douai qui, encore aujourd’hui, fait référence pour les catholiques anglais.

À écouter à partir de 4’15 :

Ce n’est pourtant pas une grande surprise, puisque comme il l’a confirmé dans le Late Show de Stephen Colbert en décembre dernier, la bible sur laquelle il prêtera serment est une bible familiale datant de 1893.

La bible familiale des Biden mesure près de 12,5 centimètres d'épaisseur. • © CAROLYN KASTER / POOL / AFP

Il l’avait déjà utilisée pour d’autres cérémonies d’assermentation, comme lorsqu’il est devenu sénateur pour la première fois en 1973 ou encore en 2009, lorsqu’il a été élu vice-président des États-Unis aux côtés de Barack Obama.

The story behind Joe Biden's giant Biblehttps://t.co/TgKOTUk85i — TODAY (@TODAYshow) January 18, 2021

Cette bible, vieille de près de 127 ans, est surnommée la bible "géante" par de nombreux journalistes de l’autre côté de l’Atlantique. Et pour cause, elle mesure près de 12,5 centimètres d’épaisseur.

Prêter serment aux États-Unis, c’est quoi exactement ?

Lorsque se tient l’élection du Président des États-Unis d’Amérique, plusieurs semaines se passent avant que celui qui a remporté la majorité des voix ne devienne, aux yeux de la loi, le nouveau président. Ainsi, le démocrate Joe Biden, président-élu le 3 novembre dernier, va officiellement devenir le 46ème président des États-Unis ce mercredi 20 janvier, au terme d’une cérémonie ancrée dans la tradition.

Joe Biden prête serment sur la bible de Douai, portée par sa femme, docteur Jill Biden, le 21 janvier 2013. • © STAN HONDA / AFP

Lors de celle-ci, le président et son vice-président (en l’occurence sa, puisque Kamala Harris va devenir la première vice-présidente des États-Unis) prêtent serment et entrent en fonction le même jour. L’assermentation du président débute à midi, heure de Washington (18 heures en France) et se tient sur les marches du Capitole.

Though we may be physically separated, we, the American people are united in spirit. pic.twitter.com/s5v4KIjbSX — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

Le président fait face au président de la Cour Suprême, et doit prononcer les termes indiqués dans l’article II, section 1 de la Constitution des États-Unis, la main droite levée et la main gauche posée sur la bible… de Douai donc. Un choix qui représente la tradition avec sa bible familiale, tandis que la vice-présidente Kamala Harris a choisi de prêter serment sur une bible qui a appartenu à Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême des États-Unis.

► Vous pourrez d’ailleurs suivre cette cérémonie en direct avec toutes les équipes de France Télévisions mobilisées sur France Info, à partir de 16h30.