Neuf migrants secourus au large de Dunkerque et neuf autres près de Douvres

Un autre bateau près de Douvres

Dix-huit migrants ont été secourus à l'aube ce mardi 27 novembre. Un premier sauvetage a eu lieu vers 5 heures,lorsque le ferry britanniquea repéré une embarcation.Ce denier a prévenu le centre opérationnel maritime et. Les vedettessont alors déployées pour les récupérer.Les migrants, tous des hommes majeurs, se trouvaient à bord d'un bateau de pêche promenade a priori volé. Ils ont été secourus vers 5h30 et ramenés à bord de l'Escaut vers Dunkerque, où ils ont étépar les pompiers et la Police aux Frontières (PAF) du Pas-de-Calais.Puis peu après, vers 7h50, c'ecette fois-ci à. Sur indication du Calais Seaways, la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) est intervenue pourLes tentatives de traversées se multiplient depuis plusieurs semaines, inquiétant les autorités . Ces tentatives d'un nouveau genre devraient toutefois se calmer à partir d'aujourd'hui, puisqu'on a connu cette nuit la "dernière fenêtre de météo favorable" selon la préfecture maritime. Tenter une traversée dans les nuits qui viennent serait "suicidaire".