VIDEO. “Monsters Run” à Dunkerque : des monstres, du sport et de la solidarité !

"Monsters Run" à Dunkerque : des monstres, du sport et de la solidarité !

Les monstres étaient de sortie à Dunkerque ce dimanche. Prêts à s'élancer pour la "Monsters Run". 350 inscrits, tous déguisés sur le thème d'Halloween, pour cette deuxième édition. Et deux parcours : la familiale, une boucle d'un kilomètre, et une course en relais de 10 kilomètres... Du sport, de la fête, de la solidarité..."C'est un moment aussi de partage en famille, affirme l'une des concurrentes maquillées en noir et blanc. On se déguise et c'est sympa de faire ça dans l'amusement. Et en plus pour la bonne cause !"Aujourd'hui, ils courent tous pour un adolescent de 13 ans, un jeune Dunkerquois atteint d'une maladie orpheline neurodégénérative, le syndrome de Wolfram. Des proches ont créé une association et mis sur pied cette course effrayante. "Les gens sont contents de courir pour quelque chose, parce que c'est utile. Mais aussi parce qu'il y a une échauffement en musique. On peut rigoler, s'amuser", explique Fanny Garves, coordinatrice de la "Monsters Run".Les fonds récoltés par cette course iront à l'association pour faciliter le quotidien du jeune malade mais aussi pour financer la recherche sur cette affection rare qui touche 70 personnes en France.