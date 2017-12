L'un des jeunes fauché par un TER à Lille témoigne : "J'ai perdu deux frères à cause de la police"

"Il nous a aspirés"

© Google maps

Jeunes fauchés par un TER à Lille : deux versions s'affrontent

Aurélien, 20 ans, fait partie des quatre happés par un train vendredi soir, près de la gare Lille-Flandres. Alors que deux de ses amis ont perdu la vie dans l'accident, il l'affirme : ils se sont rendus sur les rails pour fuir un contrôle de police. Une version démentie par les forces de l'ordre. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Yves Asernal, Damien Louvet, Robin Mompach, Amandine Maquet

Appel à témoins

Il fait partie des 4 jeunes fauchés par un TER, vendredi soir, à Lille. un autre estLui est un miraculé; blessé à la hanche, il a. Ce mardi, il a accepté depour nous expliquer comment l'accident s'est produit.Dans une, le jeune homme, enest poussé par un ami. Il montre du doigt le quatrième pan de la cour, bordé. "On était posés tranquillement avec mes amis ici, àTout à coup,", explique le jeune homme. "Nous, con ne voulait pas se faire frapper.Et le seul endroit pour partir,."Une version, qui affirmece soir-là. "On a vérifié tout le week-end,Pourtant, c'est ce qu'affirme Aurélien. "On a grimpé par le coin, juste là,On ne voulait pas se faire frapper, il y en a m. On est montés par là, on est partis par la gauche et...Ilavec précision. Le regard dans le vide, Aurélien poursuit. "On était sur le côté.. On n'était pas devant. Si on avait eu le temps de l'esquiver, on l'aurait esquivé.On s'est collés au mur, on est partis toujours tout droit et quand le train est passé,et le train est passé." Et il termine : "J'ai perdu deux frères à cause de la police".Y a-t-il eu, oui ou non, un contrôle de police ce soir-là ? Le Parquet indiquait déjà lundi que ", sous quelque forme que ce soit, auprès de la police, du Parquet ou d'une quelconque autorité".Les jeunes ont-ils cru voir des policiers en civil ? Que s'est-il vraiment passé ? Pour, le Parquet poursuit son"Toute personnesur ces faits est(0362598054 ou 0360598000 en dehors des heures ouvrables)."Lors du rassemblement organisé lundi soir en hommage aux victimes,et mise en danger de la vie d'autrui.Valérie, la mère d'une des vicimes s'est exprimée au micro de nos confrères de la Voix du Nord . "Je n'ai pas de haine,car j'ai perdu mon fils. Je veux qu'il y ait une enquête,, pourquoi il y avait un accès facile", explique-t-elle.



Une marche blanche en hommage aux deux jeunes hommes tués sera organisée samedi, entre l’avenue des Lilas à Saint-Maurice et la place Degeyter à Fives.