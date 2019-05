Enlèvement puis meurtre d'une femme à La Madeleine : le suspect était assisté de trois hommes de main

La Madeleine : une femme retrouvée morte par arme blanche dans un appartement



La brigade criminelle de la police judiciaire (PJ) de Lille recherche activement plusieurs individus, dont l'ex-conjoint de la femme enlevée puis tuée de plusieurs coups de couteau le 27 mai dans la métropole lilloise . Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans cette affaire ce mardi en début d'après-midi.Nathalie Debaillie, une animatrice de marché pour la Société Générale âgée de 47 ans, a été enlevée ce lundi matin dans le parking sous-terrain de son entreprise situé rue des Jardins à Lille. Elle a été retrouvée morte par arme blanche quelques heures plus tard dans un appartement de la rue du Général de Gaulle à La Madeleine.Alors que l'enquête ciblait au départ principalement Jérôme T., ex-concubin de la victime âgé de 53 ans, des images de vidéo-surveillance attestent de la présence de trois autres hommes au moment des faits, selon nos informations confirmées par une source proche de l'enquête.On les y aperçoit en train de sortir la quadragénaire de l'utilitaire utilisé pour le rapt, puis repartir sans elle de l'appartement où son corps a été découvert, lardé de plusieurs coups de couteau. Ce logement est occupé par le principal suspect Jérôme T.C'est vers 8h40, ce lundi 27 mai, que cette mère de deux grands enfants a été enlevée alors qu'elle arrivait sur son lieu de travail, dans le centre de Lille. C'est au moment où elle sortait de son véhicule qu'elle a été agressée et emmenée de force dans un véhicule utilitaire. La même source évoquait lundi "un véritable guet-apens" tendu à la victime.Un témoin, qui a assisté à la scène, a essuyé des tirs d'arme de type "airsoft", l'empêchant d'intervenir.L'ex-conjoint de Nathalie Debaillie, dont elle était séparée depuis plusieurs mois, est un quinquagénaire qui a fait affaire dans plusieurs sociétés de blanchisserie dans la métropole lilloise. De nombreuses sociétés "qui ne prospéraient pas et qui tombaient en déconfiture", selon une source proche de l'enquête.L'homme, père de deux enfants mineurs, est déjà connu des services de police notamment pour des escroqueries à l'assurance, et a déjà purgé une peine de prison pour ce type de faits.On sait par ailleurs que l'ex-concubine de Jérôme T., avec qui elle avait entretenu une relation durant plus de deux ans, avait déposé une main courante à son encontre en début d'année pour "menaces".L'autopsie du corps de Nathalie Debaillie devait être pratiquée ce mardi en fin d'après-midi. Le parquet de Lille a ouvert lundi en fin de journée une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration suivis de crime et de meurtre en bande organisée".