Lille : "C'est comme un coup de massue", confie Philippe Clabaut, sosie de Johnny Hallyday



"Quelqu'un qui a démarré à zéro"

Les yeux, la voix, la présence. Depuis 50 ans, Philippe Clabaut, coiffeur,"Vers 14 ou 15 ans, ma mère trouvait que j'avais une ressemblance avec Johnny. Et après, j'ai suivi son look", raconte-t-il au milieu de son salon.Café amer et réveil difficile ce matin pour le coiffeur, qui"C'est comme un coup de massue", reconnaît-il. "C'est un peu comme la perte de quelqu'un de la famille et on va avoir du mal à s'en remettre."Toute la musique qu'il aime lui vient de son idole de toujours. En guise d'hommage, aujourd'hui ses clients aurontUne journée empreinte de nostalgie où le concert au stade de France, l'un de ses meilleurs souvenirs,"C'est quelqu'un qui a démarré à zéro et qui a eu une réussite exceptionnelle", rappelle Philippe. "Le Stade de France, 80 000 personnes. Ce n'est pas à la portée de tout le monde."Sous le portrait dePhilippe gardera toujours en lui quelque chose de Johnny.