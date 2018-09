Lille : deux hommes et une jeune femme s'introduisent dans une piscine municipale pour s'offrir un bain de minuit

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'enceinte de la piscine Marx Dormoy à Lille, après être entrées par effraction pour s'y baigner.



Les trois mis en cause - une femme de 22 ans et deux hommes âgés de 30 et 33 ans - avaient dégradé une vitrine pour pouvoir entrer, mais la police municipale a été alertée et les a surpris dans l'eau vers 2h30.



Trouvés en détention de produits stupéfiants, tous les trois ont été rhabillés avant d'être interpellés et placés en garde à vue. Le trio est connu des services de police. On ignore, en revanche, s'ils portaient bien un maillot de bain à l'arrivée de la police...