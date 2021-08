Séries Mania. Séries projetées, acteurs présents, billetterie, le "festival de Cannes des séries" débute à Lille

Séries Mania est de retour à Lille, deux ans après sa dernière édition. Projection du premier épisode de la saison 5 de la Casa de Papel, présence d'Edouard Philippe, cartes blanches laissées aux humoristes : on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir.

Séries Mania, c'est quoi ?

Séries Mania c'est un festival consacré aux séries qui débute ce jeudi 26 août et qui s'achevera jeudi 2 septembre. Au programme, projections de séries, rencontres avec les acteurs et ateliers. 25 séries seront diffusées en avant-première mondiale selon les organisateurs. Plus largement, une importante part du festival est laissée à l'humour, entre soirée stand-up et cartes blanches données à des humoristes (Kyan Khojandi, Fadily Camara, Nora Hamzawi). Aussi, plusieurs séries audio seront présentées. Enfin, à la fin du festival, des prix seront remis pour récompenser les meilleures séries (voir plus bas).

Que faire à Séries Mania ?

Regarder des séries : de nombreuses projections de séries sont proposées tout au long du festival (voir plus bas). Le calendrier est à retrouver sur le site du festival. Attention il faut réserver (beaucoup de projections sont gratuites) et les places partent rapidement.

: de nombreuses projections de séries sont proposées tout au long du festival (voir plus bas). Le calendrier est à retrouver sur le site du festival. Attention il faut réserver (beaucoup de projections sont gratuites) et les places partent rapidement. Rencontrer des acteurs et assister à des séances de dédicaces : les équipes des séries populaires Demain nous appartient (TF1), Ici tout commence (TF1), Les Petits Meurtres d’Agatha Christie (France 2), Un si grand soleil (France 2), seront présentes pour des séances de dédicaces. Dans un autre registre Audra McDonald, Anny Duperey, Edouard Philippe et Florence Aubenas, notamment, pourront être rencontrés. Le calendrier de leur présence est à retrouver ici.

: les équipes des séries populaires Demain nous appartient (TF1), Ici tout commence (TF1), Les Petits Meurtres d’Agatha Christie (France 2), Un si grand soleil (France 2), seront présentes pour des séances de dédicaces. Dans un autre registre Audra McDonald, Anny Duperey, Edouard Philippe et Florence Aubenas, notamment, pourront être rencontrés. Le calendrier de leur présence est à retrouver ici. S'amuser au village du festival : Séries Mania a installé un village pour accueillir les festivaliers sur la place Rihour à Lille du 26 août au 1er septembre. Il sera ouvert de 12h à 21h. Sur place, plusieurs activités sont programmées : cours de danse, blind test, grand loto,... Là aussi, pour plus de détails, rendez-vous sur le site du festival. Un escape game sur le thème de la série Le Bureau des légendes est également mis en place. Ça se passe ici pour réserver.

Devant le village du festival, le 25 août. • © Frédéric Giltay / France télévisions

Participer à des ateliers autour du monde des séries : des ateliers de doublage, de bruitage, de maquillage, d'animation 3D, de détournement de séries... Ils se déroulent au Wojo (voir carte).

: des ateliers de doublage, de bruitage, de maquillage, d'animation 3D, de détournement de séries... Ils se déroulent au Wojo (voir carte). Suivre le festival en ligne : Séries Mania ouvre une plateforme, Séries Mania digital, ouverte sur toute la durée de la manifestation, qui propose un choix de séries disponibles pendant 24 heures chacune. Le support en ligne accueillera aussi une programmation exclusive de séries audio. Il sera également possible d’y suivre les masterclass du festival et d'interagir avec les intervenants, comme de participer à des rencontres, débats et événements.

Les différents lieux du festival. • © Seriesmania

Quelles sont les séries présentées ?

Plus de 60 séries vont être projetées tout au long du festival. On ne pourra pas toutes les évoquer ici. Néanmoins, quelques-unes sont plus attendues que les autres :

Germinal : cette nouvelle adaptation du roman d'Emile Zola, trois décennies après celle de Claude Berri, suscite beaucoup d'attente, notamment dans le Nord Pas-de-Calais, bien sûr parce que l'histoire se déroule sur le territoire mais aussi parce que le tournage a eu lieu dans le Valenciennois. La série réalisée par David Hourrègue met à l'écran des comédiens confirmés, notamment Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci, fait pas ça) et Thierry Godard (Un village français). La série devrait être diffusée sur France 2 avant la fin de l'année. Deux épisodes vont être révélés en "avant-première mondiale" selon les organisateurs de Séries Mania dès le mardi 31 août à 20h30. Deux autres projections auront lieu le mercredi et le jeudi. Les réservations se font la veille de la projection, dès 9h.

Nona et ses filles : cette série, la première de Valérie Donzelli, bien connue au cinéma, raconte la vie de Nona, 70 ans, qui va tomber enceinte alors qu'elle est déjà mère de trois filles de 40 ans. Nona, incarnée par Miou-Miou, est au centre de cette "dramédie". Projection le 29, 30 et 31 août.

: cette série, la première de Valérie Donzelli, bien connue au cinéma, raconte la vie de Nona, 70 ans, qui va tomber enceinte alors qu'elle est déjà mère de trois filles de 40 ans. Nona, incarnée par Miou-Miou, est au centre de cette "dramédie". Projection le 29, 30 et 31 août. Mytho : la saison 2 de Mytho, présentée au public pour la première fois, est également à surveiller. L'univers de son réalisateur, Fabrice Gobert, est toujours aussi décalé. Unique projection le 29 août.

: la saison 2 de Mytho, présentée au public pour la première fois, est également à surveiller. L'univers de son réalisateur, Fabrice Gobert, est toujours aussi décalé. Unique projection le 29 août. Anna : "Dans un monde ravagé par une épidémie où seuls les enfants ont survécu, une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère, victime d’un enlèvement." Voilà comment est présentée Anna, une série italienne issue du roman éponyme. Son auteur est également son réalisateur, Niccolò Ammaniti. Projection le 27 et 28 août.

: "Dans un monde ravagé par une épidémie où seuls les enfants ont survécu, une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère, victime d’un enlèvement." Voilà comment est présentée Anna, une série italienne issue du roman éponyme. Son auteur est également son réalisateur, Niccolò Ammaniti. Projection le 27 et 28 août. Jeune et Golri : cette nouvelle série, diffusée sur OCS à partir du 2 septembre, rassemble plusieurs têtes d'affiche d'une nouvelle génération d'humoristes : Agnès Hurstel, Marie Papillon, Paul Mirabel et Lison Daniel, notamment, en plus de l'expérimenté Jonathan Lambert. Ecrite par Fanny Sydney, la série raconte une histoire d'amour, sur le ton de l'humour, entre une jeune femme de 25 ans et un homme de 47 ans. Projection au festival les 29 et 30 août.

: cette nouvelle série, diffusée sur OCS à partir du 2 septembre, rassemble plusieurs têtes d'affiche d'une nouvelle génération d'humoristes : Agnès Hurstel, Marie Papillon, Paul Mirabel et Lison Daniel, notamment, en plus de l'expérimenté Jonathan Lambert. Ecrite par Fanny Sydney, la série raconte une histoire d'amour, sur le ton de l'humour, entre une jeune femme de 25 ans et un homme de 47 ans. Projection au festival les 29 et 30 août. Casa de Papel : pour la première fois en France, le premier épisode de la saison 5 de la populaire série Casa de Papel sera visible. Les célèbres braqueurs masqués s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres. Rendez-vous le 2 septembre, dernier jour du festival, pour profiter du spectacle.

Séries Mania est également le festival des séries audio. Sur ce secteur très spécifique, deux sont à retenir à cause, entre autres, de leur casting :

Je te tiens : Camélia Jordana incarne, par la voix, une jeune adulte qui vient de quitter Lille pour Paris. Sa vie prend un tournant lorsqu'elle reçoit un coup de fil un dimanche soir. Le musicien Sébastien Tellier a été chargé de la musique. La série est uniquement écoutable sur la plateforme digitale du festival.

: Camélia Jordana incarne, par la voix, une jeune adulte qui vient de quitter Lille pour Paris. Sa vie prend un tournant lorsqu'elle reçoit un coup de fil un dimanche soir. Le musicien Sébastien Tellier a été chargé de la musique. La série est uniquement écoutable sur la plateforme digitale du festival. Killer Social Club : Mathieu Kassovitz et Vincent Elbaz sont à la tête de cette série audio qui se plonge dans l'univers du Killer Social Club. Quelques individus détiennent une liste de toutes les personnes qui disparaissent chaque année sur Terre. Si ces disparus venaient à mourir, qui s’en soucierait ? Ecoutable uniquement à partir du 6 septembre sur Audible.

[SÉRIES AUDIO]

Fermez les yeux et écoutez les nouvelles fictions sérielles originales des studios français. Polar, drame, comédie, anticipation

Tous les genres sont réunis dans cette section d'une dizaine de titres à découvrir sur https://t.co/MeIeTNHDyh.

Thread 👇 — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) August 23, 2021

Quels prix seront remis ?

Les séries sont réparties dans trois catégories distinctes : une sélection française, internationale et une dernière, intitulée "Panorama international".

Dans la sélection française, quatre prix seront remis : la meilleure série, la meilleure actrice, le meilleur acteur, et la meilleure composition originale en partenariat avec la SACEM. Le jury est composé de journalistes.

Dans la sélection internationale, il n'y a que trois prix : la meilleure série, la meilleure actrice et le meilleur acteur. Le jury est présidé par Hagai Levi, scénariste, réalisateur et producteur.

Dans la catégorie "Panorama international", le jury, présidé par l'écrivaine et journaliste Florence Aubenas, remettra le Grand Prix du Jury et le Prix spécial du Jury. Un jury étudiant remettra également son prix.

Quelles seront les personnalités présentes ?

De nombreuses personnalités seront présentes tout au long du festival et notamment :

des acteurs ou des membres du monde du cinéma : Ramzy Bédia, Benjamin Biolay, Fanny Herrero et Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Miou-Miou, Zineb Triki, Olivier Marchal, entre autres, seront là pour assister aux projections des séries dans lesquelles ils apparaissent.

: Ramzy Bédia, Benjamin Biolay, Fanny Herrero et Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Miou-Miou, Zineb Triki, Olivier Marchal, entre autres, seront là pour assister aux projections des séries dans lesquelles ils apparaissent. des humoristes : Paul Mirabel, Nora Hamzawi, Kyan Khojandi, Jonathan Lambert, Marie Papillon, Agnès Hurstel, Fadily Camara auront, pour certains, carte blanche pour faire rire les Lillois.

: Paul Mirabel, Nora Hamzawi, Kyan Khojandi, Jonathan Lambert, Marie Papillon, Agnès Hurstel, Fadily Camara auront, pour certains, carte blanche pour faire rire les Lillois. des personnalités politiques : Edouard Philippe, dans une conférence le 31 août de 15h à 16h30 à la librairie du Furet du Nord, évoquera l’adaptation à venir de son livre en série et livrera également son ressenti sur la représentation fictionnelle de la vie politique. Il s'en suivra une séance de dédicaces.

: Edouard Philippe, dans une conférence le 31 août de 15h à 16h30 à la librairie du Furet du Nord, évoquera l’adaptation à venir de son livre en série et livrera également son ressenti sur la représentation fictionnelle de la vie politique. Il s'en suivra une séance de dédicaces. des écrivains : Florence Aubenas et Delphine Horvilleur animeront chacune une séance de dédicaces le 01 septembre pour la première et le 30 août pour la seconde.

La liste exhaustive est à retrouver ici.

Où réserver les billets ?

[KIT DU FESTIVALIER] 💪

J-1 avant #SeriesMania 2021 !

Pour bien vous préparer à vivre le festival, voici toutes les infos qu'il vous faut !

Accès aux séances, réservations, foire aux questions, suivez le guide. 👇https://t.co/UOzdHhu3ou pic.twitter.com/0XO6A5D4kU — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) August 25, 2021

Toutes les réservations pour une projection, un atelier ou une séance de dédicaces sont à faire sur ce lien, qui amène sur le site du festival. Le pass sanitaire est nécessaire pour accéder au festival.

La cérémonie d'ouverture, présentée par Daphné Bürki, est à suivre ce jeudi 26 août en direct sur Culturebox, canal 14, à partir de 19h30.

Dans les journaux de France 3 Nord Pas-de-Calais, des pages spéciales Séries Mania, présentées par Christelle Massin, seront diffusées tous les soirs à partir de jeudi 26 août jusqu’à dimanche. Puis, du lundi 30 août au vendredi 3 septembre, une émission spéciale sera consacrée au festival dès 18h30, toujours sur France 3 Nord Pas-de-Calais.