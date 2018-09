VIDEO. Lille : un capitaine de la gendarmerie accusé de harcèlement moral, de racisme et d'homophobie

Il a des propos homophobes, il a des propos racistes sur les jeunes des JDC

Lille : un capitaine de la gendarmerie accusé de harcèlement moral, de racisme et d'homophobie

Intervenants : Rosette Gellens, Secrétaire encadrante - Centre du Service national - Lille ; Olivier Pasquier, Délégué du personnel CFDT ; Colonel Pierre-Emmanuel Trouvé, Directeur Etablissement du Service national Nord-Est ; Léo La Cancellera, Secrétaire général Nord - CFDT - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Sébastien Gurak.

Intervention des pompiers

Pas de plainte, mais une action syndicale

Il représente un danger pour les jeunes et pour les agents !

Une enquête de l'Armée

Un capitaine de la gendarmerie, numéro deux du Centre de service national (CSN) de Lille, est accusé par ses collègues de harcèlement moral et de violences verbales, en particulier des injures à caractère raciste et homophobe.C'est une assistante au sein du CSN, où étaient organisées ce jeudi la Journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement JAPD, qui a pris la parole. Elle a interpellé sa hiérarchie sur le comportement du militaire à l'égard du personnel et des jeunes,, que reçoit le centre.Rosette Gellens,dit avoir vu sa vie basculer avec l'arrivée du capitaine il y a deux ans. "Il s'en prend à tout le monde" s'alarme-t-elle. "Il a des propos homophobes, il a des propos racistes sur les jeunes des JDC"Je ne supporte plus et je ne peux pas. C'est pas possible !"Dans ce centre où travaillent une trentaine de personnes,: des humiliations en public, des boutades sur le physique du personnel féminin et même une dispute au cours de laquelle le capitaine aurait dit n'en avoir "rien à foutre" de son mari décédé.Rosette Gellens vit une telle souffrance au travail que le 2 août dernier,. Dans une attestation d'intervention que nous avons pu consulter, le SDIS du Nord indique que "la victime a fait part d'un sentiment de". Elle est alors hospitalisée.La directrice du CSN de Lille dont ce capitaine est l'adjoint aurait été alertée sans pour autant donner suite à ces plaintes. C'est la raison pour laquelle la CFDT-NPA Défense, en apportant des témoignages similaires,, mais faute de réaction au plus haut sommet de l'État, le syndicat a organisé une action ce jeudi 6 septembre en marge d'une Journée défense et citoyenneté."Qu'on agisse !," y réclamait ce matin Léo La Cancellara, secrétaire général Nord-CFDT. ", immédiatement, car il représente un danger pour les jeunes et pour les agents !". Aucune sanction n'a encore été prise mais les plus hautes instances militaires étudient l'affaire de près.Joint par téléphone, le colonel Pierre-Emmanuel Trouvé, directeur de l'établissement du Service national Nord-Est se dit "", Mme. Gellens.Il dit souhaiter que "tout un chacun puisse de nouveau travailler dans l'ambiance de sérénité nécessaire à l'accomplissement de la mission du centre de Lille.."Qu'il s'agisse de Rosette Gellens ou du syndicat, tous tiennent en tout cas à rappeler que cette affaire ne concerne qu'un individu et refusent tout amalgame avec le reste de l'Armée.