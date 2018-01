Roubaix: Dieudonné se fait passer pour une entreprise de cosmétiques et joue à la Condition Publique

#Lille pour Dieudo Dans le froid !! MERCI à Tous ! Bon Spectacle ! pic.twitter.com/XcnbHlO3A9 — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) 27 janvier 2018

Et pour cause. On avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n'aurions programmé Dieudonné. — JC Levassor (@jc_l) 27 janvier 2018

L'humoriste polémique Dieudonné M'Bala M'Bala s'est produit samedi 27 janvier à la Condition publique de Roubaix. Problème : la direction ne l'a appris qu'à son arrivée, quelques heures avant qu'il ne monte sur scène.Les deux spectacles, programmés à 20 heures et 22 heures, ont tous les deux rassemblé. Sur les réseaux sociaux, l'humoriste affiche une photo de file d'attente, où il ne mentionne d'ailleurs pas Roubaix, mais Lille.Interpellé sur Twitter par un journaliste de La Voix du Nord, le directeur de la Condition publique Jean-Christophe Levassor répond, amer : "On avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques.Joint par téléphone, Jean-Christophe Levassor précise que "c'est une agence de communication qui nous a contactés pour une présentation de produits cosmétiques". "Nous acceptons parfois de recevoir des entreprises pour des présentations de produits ou des séminaires""On a compris à 17h45 qu'on s'était fait avoir quand on a vu s'amasser des centaines de personnes à l'extérieur". Puis Dieudonné est arrivé, "fier de son coup" et narguant le personnel.Mais "dans l'urgence, il fallait bien prendre une décision" s'émeut Jean-Christophe Levassor, qui a laissé le spectacle se produire pour deux raisons : d'une part "", avec plusieurs centaines de personnes qui attendaient dehors.D'autre part, ", se présenter comme une victime représente 75% de son activité".Deux autres spectacles sont programmés sur la métropole ce dimanche soir à 18 heures et 20 heures, selon le site internet de Dieudonné.Pas à Roubaix en tout cas puisque Frédéric Minard, adjoint à la mairie de Roubaix chargé de la culture, précise qu'"il n'y a pas de location prévue ce soir" à la Condition publique, dont il est le président."C'est un spectacle qu'on ne cautionne pas et un procédé de réservation qu'on ne cautionne pas" a également réagi l'élu.Comme à chacune de ses représentations, l'équipe de l'humoriste ne communiquera le lieu exact que quelques heures avant, par un message envoyé aux spectateurs."C'est une catastrophe pour nous." Le directeur de la Condition publique, ulcéré,"Il faut qu'on voie quelles sont nos options".Contacté, Dieudonné n'a pas donné suite à nos sollicitations. En revanche, son avocat Me Jacques Verdier indiqué à l'AFP qu'il s'agissait d'"un sous-événement"."Je ne sais rien sur la façon dont le spectacle a été réservé"a-t-il indiqué. "La société de production (productions de la plume) loue des salles en France, plusieurs dizaines chaque année, je ne vois pas trop l'intérêt pour elle d'aller se recommander d'une société de cosmétique". "Maintenant, je ne sais pas, peut-être y a-t-il eu des choses spécifiques."Correction : Le prénom du directeur de la Condition publique, initialement orthographié "Jean-Claude", a été rectifié.