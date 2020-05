Aulnoy-lez-Valenciennes : “Il me surveille”, alertée par SMS, la police interpelle un homme pour violences conjugales

"J'ai peur, il est avec moi, il me surveille"

[#NeRienLaisserPasser]

SMS reçu au 📞114 hier: "J'ai peur, il le est avec moi, il me surveille"



Intervention à #AulnoyLezValenciennes mais personne ne répond au domicile.

▶️ ouverture de porte

▶️ #ViolencesConjugales constatées

▶️ victime hospitalisée

▶️ concubin interpellé pic.twitter.com/4AqqqaArBc — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) May 5, 2020

Victime ou témoin : quel numéro contacter ? En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 17 ou adresser un SMS au 114.

Vous pouvez également vous rendre dans votre pharmacie, qui peut à son tour prévenir les forces de l'ordre.

Un chat anonyme est également accessible en ligne.

Un numéro d'écoute et d'information est également en place au 3919, pour informer les victimes.

Un homme a été arrêté à Aulnoy-lez-Valenciennes et placé en garde à vue pour violences conjugales, lundi 4 mai, à la suite d'un appel de détresse.Les policiers valenciennois sont intervenus vers 15 heures à son domicile, rue Paul Eluard, après avoir reçu un message alarmant au 114 – le numéro mis en place au 1avril pour les femmes victimes de violences qui ne peuvent sortir de chez elles à cause du confinement."J'ai peur, il est avec moi, il me surveille", indiquait le SMS, retranscrit sur le compte Twitter de la DDSP du Nord.Les policiers se sont aussitôt rendus sur place, où ils ont dû faire appel aux pompiers pour faire ouvrir la porte, n'ayant dans un premier temps aucune réponse du propriétaire des lieux. Finalement, ce dernier, ivre, ouvre la porte et les effectifs de police découvrent à l'intérieur du logement des traces de violences et de coups sur sa concubine.La victime a été transportée au Centre hospitalier de Valenciennes pour "de multiples coups et une probable fracture du coccyx", indique une source policière. Quant à l'individu, il a été interpellé.Fin avril, une femme victime de violences conjugales à Wattrelos avait également pu alerter la police via le 114