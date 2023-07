Décès du septuagénaire agressé par trois individus à Vieux-Condé

Dans la nuit du 5 au 6 juillet, l'homme âgé de 72 ans avait été passé à tabac par trois jeunes de 18, 17 et 14 ans, aux alentours de minuit. Le Vieux-Condéen était sorti pour leur demander de faire moins de bruit.

Le parquet de Valenciennes l'a confirmé, l'habitant de Vieux-Condé âgé de 72 ans, qui avait été passé à tabac le 6 juillet dernier par trois hommes, après leur avoir demandé de faire moins de bruit, a succombé à ses blessures dans la nuit du 10 au 11 juillet 2023.

Découvert dans un état critique, couvert d'hématomes et gisant dans la rue, le Vieux-Condéen avait été emmené d'urgence à l'hôpital de Valenciennes. Son pronostic vital était engagé depuis jeudi dernier.

Un des individus mis en examen pour tentative de meurtre

Interpellés par la police, les trois hommes âgés de 18; 17 et 14 ans avaient été placés en garde à vue. L'individu de 17 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative de meurtre ce dimanche 9 juillet. Dans un communiqué de presse, le Parquet de Valenciennes indiquait que ses complices avaient également été mis en examen pour "non-empêchement de commettre un crime ou un délit et non-assistance à personne en danger." Des faits punis de "5 ans d’emprisonnement."