Wambrechies : disparition inquiétante d'une adolescente de 13 ans

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante d'Angélique SIX, 13 ans, 1m51, yeux bleus, cheveux blonds longs et lisses, depuis le 25 avril 16h30 à #WAMBRECHIES (#Nord). En cas d'information contactez le commissariat de #police de #LILLE 0362598031 ou 32 (jour) ou 83 60 pic.twitter.com/Zp1TYdvNQo — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 27 avril 2018

et fait l'objet d'un appel à témoins et de recherches de la part de la police, qui considère sa disparition comme inquiétante, selon une information de La Voix du Nord confirmée par une source policière.Elle avait laissé un mot dans lequelle elle disait rejoindre des copines, mais n'est pas rentrée.Elle a les yeux bleus, les cheveux couleur châtain clair. et des tâches de rousseur Elle mesure 1 m 50 et portait un pull rose, un jean bleu et des baskets au moment de quitter son domicile, mercredi.



Quiconque possède des informations peut joindre le commissariat de Lille au 03.62.59.80.31 ou 32 le jour, ou bien le ou 03.62.59.83 60 ou 61 la nuit.