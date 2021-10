Une éleveuse isarienne met en vente 10 700 poules pondeuses pour leur éviter l'abattoir

Du 27 octobre au 20 novembre 2021, une éleveuse vend 10 700 poules pondeuses. Le but de l'opération ? Les sauver de l'abattoir. L'association bretonne Les casquetteuses s'est associée à la professionnelle.

La ferme, c'est en quelque sorte son terrain de jeu, c'est ici qu'elle est née et qu'elle travaille désormais. Émilie est éleveuse à Broyes dans l'Oise. 36 000 gallinacés grandissent ici en plein air. "Mon père travaille dans les poules depuis trente ans. Moi, j'ai grandi dans cet univers et devoir les attraper pour les envoyer à l'abattoir, ça m’a toujours fait mal au cœur." Par mesure d'hygiène, la loi oblige en effet les éleveurs à vider régulièrement leur poulailler avant d'accueillir de nouvelles poules. "Quand je suis arrivée sur l'exploitation il y a un an et demi comme associée, je me suis dit que j'allais essayer de trouver une autre solution pour sauver ces animaux."

L'éleveuse tente d'abord par ses propres moyens de vendre les gallinacées via différentes annonces en ligne : "Ça a plutôt bien fonctionné mais c'est vrai que ça prend du temps." Il y a quelques semaines, la jeune femme est contactée par Les casquetteuses qui lui propose de l'aider. Cette association morbihannaise, créée en 2020, est spécialisée dans le sauvetage de poules pondeuses. "On accompagne les éleveurs. On veut éviter aux volatiles d'être tués. Ces poules ont seulement 18 mois et pondent encore environ 4 à 5 œufs par semaine", explique Manon Dugas, 28 ans et co-fondatrice de l'association.

Concrètement, l'association met en relation les particuliers et la professionnelle. Via un formulaire en ligne sur le site des casquetteuses, les personnes intéressées s'inscrivent et choisissent un créneau pour venir chercher les poules. La veille, un message de confirmation avec l'adresse de l'élevage leur ait envoyé. "Ça me facilite un peu les choses. J'ai juste à me libérer au créneau horaire", se satisfait Émilie.

Des prix réduits : 2 euros la poule

Environ 10 700 poules pondeuses seront vendues aux particuliers dans cet élevage de Broyes. "On fait 60/40 avec l'association. C'est honnête", estime Émilie.

Ce partenariat permet aussi à l'éleveuse de rencontrer du monde : "Je suis tout le temps dans la ferme. En dehors, je n'ai pas spécialement de relations. Ça me fait du bien d'échanger avec d'autres personnes. J'adore parler des poules, j'aime donner des conseils, expliquer les bons gestes. C'est une réelle passion que j'aime transmettre." La vente des poules se déroulera du 27 octobre au 20 novembre, tous les mercredis, vendredis et samedis, sur rendez-vous.