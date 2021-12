Après l'enlèvement d'Hamza âgé de 12 ans près de Lens, son père est déféré devant le parquet

Interpelé samedi 18 décembre 2021 au lendemain de l'enlèvement de son fils, Halim B est présenté aujourd'hui devant le procureur de la République de Béthune. Sa garde à vue est levée.

Halim B est entendu par le procureur de la République de Béthune ce lundi 20 décembre 2021. La garde à vue du père d'Hamza, enlevé près de Lens vendredi dernier, est donc terminée.

Une décision qui fait suite à l'enquête déclenchée dans le cadre du plan "Alerte enlèvement".

Selon le communiqué du parquet de Béthune, il résulte des investigations que "des tensions sont apparues entre les parents, divorcés, concernant Hamza, âgé de 12 ans". Un conflit qui avait entraîné des dépôts de plaintes réciproques de la part des parents à compter de l'été 2021.

La parquet précise ainsi que "le 28 août 2021, Halim B et son fils avaient été empêchés par les autorités belges d'embarquer à destination des Emirats Arabes Unis, où la famille avait vécu par le passé et où le père s'était à nouveau établi". De son côté, la mère s'était opposée à la sortie du territoire de son fils.

Le 5 septembre dernier tout s'accélère. A l'issue de son droit de visite et d'hébergement, Halim B ne remet pas l'enfant à sa mère. Il reconnait auprès des policiers l'avoir gardé malgré les dispositions prévues à la convention de divorce, mais il refuse d'ouvrir aux forces de l'ordre qui s'étaient déplacés sur son lieu de résidence.

Halim B entame ensuite un parcours de trois mois d'errance à travers la France avec l'enfant.

Un père qui ne respecte pas les décisions de justice

Le 1er décembre 2021, le procureur de la République de Béthune décide du placement provisoire d'Hamza et saisit le juge des enfants. Halim B reçoit une convocation en vue d'une audience le 1er avril 2022 du chef de "non représentation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de celui ayant droit de le réclamer".

Le 14 décembre 2021, le juge des enfants entend en audience Hamza, ses parents, et leurs avocats respectifs. A l'issue, considérant qu'il existait un danger pour la santé, la sécurité ou l'éducation de l'enfant (article 375 du code civil) le magistrat retient sa compétence et confirme son placement auprès d'une assistante maternelle. Le père dispose alors d'un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois.

Contacté par son fils, Halim B se présente ce vendredi 17 décembre 2021, peu avant 20 heures, au domicile de l'assistante maternelle à Fouquières-lès-Lens. Il emmène son fils, sans violence. Toujours selon le parquet, "l'enquête permettait de confirmer qu'Halim B avait contacté l'éducatrice en charge du suivi de l'enfant, puis le commissariat, pour signaler la situation en invoquant avoir été autorisé à le garder."

Face au renouvèlement des faits, et au mépris d'une décision de justice, le parquet ordonne donc en toute logique le déferrement du père d'Hamza, à l'issue de sa garde à vue. Un prochain communiqué devrait préciser la nature des poursuites.