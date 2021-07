AstraZeneca. "Je veux juste que ça se sache" : un retraité du Pas-de-Calais porte plainte après le décès de sa femme

10 jours seulement après sa première injection d'AstraZeneca, Bernadette, 61 ans, décède brutalement d'une thrombose. Depuis, son mari Dominique se bat pour obtenir des réponses et pour que justice soit faite.

Un simple vaccin pour échapper au Covid-19 s'est transformé en drame. Dominique, 64 ans, habitant à Coulogne (Pas-de-Calais), a perdu sa femme, Bernadette, 61 ans, quelques jours après sa première injection d'AstraZeneca. Sa voix est brisée, quelques silences ponctuent notre entretien téléphonique, le temps de maîtriser ses émotions, car la douleur est vive.

Tout commence par un courrier de la MSA, la sécurité sociale agricole, reçu en mars, dans lequel on l'informe qu'il peut se faire vacciner. "Je suis parti voir à la pharmacie et la pharmacienne m'a dit que mon épouse était aussi éligible. Elle était auxiliaire de vie, c'était une façon de protéger les petits vieux", lance Dominique au bout du fil. Le couple décide de se faire vacciner vendredi 26 mars. C'est leur première dose, aucun des deux n'avait contracté le Covid-19 auparavant.

Les jours suivants s'écoulent sans problème, aucun effet secondaire. "Ça a commencé vendredi suivant, le 2 avril, soit huit jours après. Elle était prise de diarrhées, de vomissements et de douleurs au ventre, détaille-t-il. Il était 18h30, j'ai appelé la pharmacienne qui nous a dit de venir faire un test antigénique qu'on a fait tout de suite." Le test est négatif. La pharmacienne rappelle le lendemain pour avoir des nouvelles. L'état de Bernadette est bien meilleur que la veille.

Une douleur paralysante

Mais c'est la nuit du dimanche 4 au lundi 5 avril que la situation à se détériore. "Elle a passé une mauvaise nuit, et pour la première fois, elle n'est pas partie au travail un lundi matin", se rappelle l'époux. Les symptômes apparaissent de nouveau vers 16 heures. La douleur est paralysante. "J'appelle le 112 vers 17 heures et ils l'ont emmené vers l'hôpital de Calais. Quelques temps après, ils m'annoncent qu'elle va être héliportée à Lille. Ils avaient vu une thrombose, et son état était bien pire que ce qu'ils pensaient".

Il appelle le CHU de Lille à 23h30. "Elle était à l'hôpital Roger-Salengro. J'ai eu le médecin responsable qui m'a dit que le pronostic vital était engagée". A mesure que le récit avance, Dominique a besoin de prendre des pauses. Il a l'impression de revivre cette nuit-là où sa vie a basculé.

Mardi 6, "vers 1 heure du matin, le médecin me rappelle et me dit qu'elle ne passera pas la nuit. Quand j'ai voulu y aller, je lui ai dit que mes enfants n'habitaient pas par ici. Il m'a interdit d'aller seul à l'hôpital et ils m'ont envoyé une ambulance depuis Lille car il n'y en avait aucune de disponible à Calais, pour que je puisse aller à son chevet."

Dominique arrive à l'hôpital lillois 30 minutes avant son décès. "Elle était inconsciente alors qu'à Calais, on va dire qu'elle était consciente". Avant qu'elle ne décède, il lui essuie une larme. Il est 4h40 quand tout se termine. "Je suis resté un peu avec elle puis l'ambulance m'a reconduit jusqu'à chez moi."

Un lien entre le décès et la vaccination "confirmé à 99%"

Vers 11h30, le médecin urgentiste l'appelle pour lui expliquer que le décès de sa femme est liée "à de multiples thromboses et lui demande l'autorisation d'effectuer une autopsie." Il lui faut attendre 12 semaines pour avoir les résultats "après m'être bagarré des dizaines de fois et avoir été baladé d'un service à l'autre". Le lien entre le décès et la vaccination à l'AstraZeneca lui a été "confirmé à 99%".

Après réception et étude des documents médicaux, son avocat lui dit que le lien de cause à effet "pour lui, ne fait aucun doute. Il me l'a écrit dans ce sens, il l'a écrit dans ce sens au procureur de la république de Boulogne", qui se charge du dossier. Dominique décide de porter plainte et de se constituer partie civile.

Il y a également une grande probabilité, selon Dominique, que "le dossier soit traité par le parquet de Paris". Mais la procédure s'annonce longue et sinueuse. "Ils vont sûrement attendre que des cas similaires soient traités pour faire un procès global." Pas question cependant pour l'époux de baisser les bras. "Au départ, on m'a proposé simplement de bénéficier d'un fonds de garantie, au quel cas il n'y aurait pas de procès. Mais je ne cherche ni l'argent, ni la vengeance, je veux juste que ça se sache et qu'il n'y ait plus de cas similaires."

Depuis le début de la vaccination avec AstraZeneca, l'Agence nationale de la sécurité du médicament recense "22.070 cas d'effets indésirables". La grande majorité de ces cas concernant des syndromes pseudo-grippaux, "souvent de forte intensité". Au 8 juillet 2021, 7.210.000 injections ont été réalisées. Mais désormais, toutes les doses d'AstraZeneca achetées par la France sont destinées au programme Covax, a annoncé le ministère de la santé ce mardi 20 juillet. Cinq millions seront envoyées aux pays en développement d'ici la fin du mois d'août.