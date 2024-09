"Nous sommes extrêmement choqués" : église incendiée à Saint-Omer, le clocher s'effondre, l'édifice est partiellement détruit

L'église de l'Immaculée-Conception de Saint-Omer a été partiellement détruite après qu'un important incendie s'est déclenché au coeur de l'édifice en pleine nuit, ce lundi 2 septembre 2024. Sur place, beaucoup d'émotion, l'église est un repère pour de nombreux habitants.

Il est 4H18 cette nuit, la sacristie de l’église de l'Immaculée-Conception, à Saint-Omer, s’embrase. Rapidement, les flammes se propagent dans la nef latérale, puis centrale, gagnent la toiture, le clocher… Celui-ci s’effondre peu après 5 heures ce matin du 2 septembre.

D'épaisses colonnes de fumée obstruent l'air et les flammes rougeoyantes colorent la nuit. Au pied du bâtiment, 120 pompiers sont mobilisés. Certains sont venus en renfort de tout le département. L'incendie est finalement maîtrisé autour de 7h30 du matin, sans faire de victime. Une enquête va être ouverte pour tenter de comprendre comment cet incendie s’est déclenché. Mais, selon François Decoster, le maire de Saint-Omer, "il n'y a pas de piste criminelle identifiée" à cette heure. Il pourrait donc s’agir d’un accident.



L’édile suit l’évolution de la situation depuis cette nuit, minutes après minutes, accroché à son téléphone. "Nous sommes extrêmement choqués" confie-t-il en insistant sur une église qu'il décrit comme un symbole de l'Audomarois. "C’est une église très particulière pour nous, un élément de l’identité de notre ville, qui participe de l’animation culturelle de la commune. Notamment pour les faubourgs de Saint-Omer." C’est d’ailleurs le surnom du lieu de culte : "la cathédrale des faubourgs".

Tout au long de la matinée, des habitants de Saint-Omer se sont retrouvés devant le parvis de l'église. "Des visages fermés et des yeux remplis de tristesse" évoque Damien Deparnay, journaliste de France 3 Nord Pas-de-Calais dépêché sur place. L'église est un lieux symbolique pour de nombreux audomarois, comme Jacqueline. "J'ai été baptisée ici, j'ai fais ma confirmation, mon mariage. Et j'allais à l'école à côté" se souvient-elle, la voix pleine d'émotion. "C'est dur, c'est dur... c'est vraiment dommage" explique l'audomaroise.

Quelques heures avant l’incendie, dimanche matin, un office y était encore célébré. "Cette activité, c'est ce qui nous a poussés à investir 5 millions d’euros, sur le budget municipal, pour rénover le bâtiment en 2018." Selon le maire, l’église était donc "parfaitement entretenue". Il ajoute : "cette restauration a été utile puisque le plomb et l’amiante ont été retirés à l’époque. Imaginez, des particules auraient pu se propager via les fumées cette nuit."

57 personnes évacuées

Par précaution, cette nuit, 57 personnes ont été évacuées par les pompiers et mis à l’abri dans des cafés, en face de l’église. Les secours recommandent à tous les riverains de garder leur fenêtre fermée toute la journée, pour éviter des intoxications dues aux fumées. Une réunion s’est tenue avec l’inspecteur d’académie et les deux écoles situées à proximité de l’Eglise. Après quelques heures de doute, la rentrée scolaire devrait pouvoir être assurée dans les deux établissements.

Désormais, le défi est celui de la reconstruction. Le bâtiment n’est pas inscrit au registre des monuments historiques. Mais le maire insiste déjà sur la nécessité de se projeter vers le chantier à venir. "Dans les prochaines heures, il va falloir dresser le bilan complet des dégâts. Ensuite, notre volonté est de trouver des ressources pour une nouvelle restauration." Et de conclure, "nous sommes très attachés à l’Eglise, donc il faut regarder vers l'avant."

Sur les réseaux sociaux, internautes et élus de la région partagent leur émoi. La secrétaire nationale des écologistes (EELV) et conseillère régionale, Marine Tondelier, évoque notamment le "drame" que représente l'incendie d'une église, où elle s'était rendue quelques mois plus tôt pour un "heureux évènement".