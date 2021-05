Football/Ligue 1 : le car des Lensois tagué avant le match PSG-Lens

"Consenguin de merde" (sic), "Fuck Lens", "PSG" : les joueurs et le staff du RC Lens ont retrouvé leur bus marqué de ces inscriptions après leur nuit à Paris, en attendant le coup d'envoi de la rencontre qui les oppose au club de la capitale ce samedi 1er mai lors de la 35e journée de Ligue 1.

Le bus du RC Lens a été tagué cette nuit 😡😡 #PSGRCL



📸 Arnaud Desmaretz pic.twitter.com/H1dxai3a4x — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) May 1, 2021

Ce n'est pas la première fois que certains supporters parisiens insultent les Lensois de "consanguins". En 2008, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et les Lensois au stade de France, les supporters locaux avaient déroulé une banderole devenue célèbre : "Pédophiles, chômeurs, consanguins : bienvenue chez les Ch'tis". Celle-ci avait fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'Etat puisque Nicolas Sarkozy, présent au stade, s'était saisi politiquement de l'affaire.

En 2008, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre Lens et le PSG • © I>TELE / AFP

Ce samedi 1er mai, le PSG a très vite réagi à l'incident par un communiqué en apportant notamment "son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters". "Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables commis à l’encontre du RC Lens par des individus se prétendant supporters du club", affirme le club. Aussi, "s’il apparait que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux", le PSG "se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées".

Le chauffeur, les médecins et l’intendant ont nettoyé le bus 🙌



Bravo à eux 👏👏 #PSGRCL pic.twitter.com/SShusVoKbx — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) May 1, 2021

Le club du Pas-de-Calais joue ce samedi 1er mai en Ligue 1 un match important pour la qualification en coupe d'Europe face au PSG. Les Lensois sont 5e et comptent bien le rester. Le PSG, lui, doit gagner pour conserver sa place dans la course au titre avec Lille et Monaco. Le match aller, en septembre 2020, avait été remporté par les Sang et or (1-0).