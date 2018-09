VIDÉO. Homme tué par un gendarme à Billy-Montigny : tensions entre gens du voyage et forces de l'ordre

gens du voyage billy off

Une voiture et des pneus sont en, ce vendredi en fin de matinée, sur la RD 46, à cheval sur les communes de Billy-Montigny et Fouquières-les-Lens, à proximité d'un campement de. Un groupe d'individus défie lesmobilisées sur place.A une centaine de mètres de là, la nuit dernière, un membre de cette communauté a été tué par le tir d'un gendarme , lors d'une opération réalisée dans la rue Voltaire. C'est suite à une, au moment de l'interpellation de trois individus, que l'homme a été tué par un militaire, dans une voiture.Lede Béthune ne souhaite pas communiquer pour l'instant sur les faits qui se sont produits vers 3h30 dans la nuit de jeudi à vendredi.Unepour "violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été ouverte et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale () a été saisie.