Lens : disparition inquiétante de Théo, 14 ans, la police lance un appel à témoins

La police de Lens a ouvert lundi une enquête suite à disparition inquiétante de Théo, 14 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis dimanche matin. C'est sa mère qui l'a vu pour la dernière fois vers 5h30. Il venait de rentrer au domicile famial avec un ami en centre-ville de Lens, de retour de la discothèque "Le Purple". Théo a annoncé à sa mère qu'il raccompagnait son ami chez lui et il n'est pas réapparu depuis, indiquent les enquêteurs.



Son ami, qui habite non loin de chez l'adolescent, a déclaré avoir discuté quelques instants avec lui avec lui avant de le quitter. Théo n'a pas de moyen de paiement, et son téléphone est coupé.



Appel à témoins Au moment de sa disparition, Théo était vêtu d'un jeans anthracite, d'un tee-shirt noir, de baskets "NIKE" vertes et blanches et il porte habituellement une chevalière en métal blanc à l'annulaire droit.



Théo est de type européen et de corpulence mince. Il mesure 1m80 et ses cheveux sont châtains frisés sur le dessus.



Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette disparition est priée de prendre contact avec l' hôtel de Police de Lens au 03.21.13.51.31 ou 03.21.13.52.47 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83 en dehors des heures ouvrables.