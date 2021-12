RC Lens : le défenseur Facundo Medina poursuivi pour des violences commises sur sa compagne le soir du réveillon de Noël

L'Argentin de 22 ans, arrivé chez les Sangs et Or a l'été 2020, est accusé de "violences volontaires" sur sa compagne le soir du réveillon de Noël. Il a été placé en garde à vue et a partiellement reconnu les faits.

Les faits dénoncés remontent à la soirée du réveillon de Noël. Dans la nuit du dimanche 24 au 25 décembre, une dispute aurait éclaté entre le joueur argentin de 22 ans et sa compagne, à leur domicile à Arras.

Selon le substitut du procureur de la République d’Arras, "plusieurs personnes" étaient présentes au moment des faits. D’après les informations récoltées par nos confrères de RMC Sport, la jeune femme a été transportée à l’hôpital et a reçu une journée d’interruption temporaire de travail (ITT).

Samedi 25 décembre dans la foulée, la compagne du défenseur lensois a porté plainte avec l’aide d’un traducteur.

Accusé de "violences volontaires"

Suite à cette plainte, Facundo Medina a été interpelé dimanche 26 décembre et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d’Arras. Accusé de "violences volontaires" par sa compagne, le joueur a "partiellement reconnu" les faits, selon le parquet en charge de l’enquête, qui précise que des "suites seront données" à cette affaire.

Sa garde à vue à a été levée aux alentours de 13 heures, tandis que sa compagne a quitté le domicile. Le footballeur est par ailleurs convoqué avec son avocat devant le procureur de grande instance d’Arras le 9 mars prochain.

Le club "appelle à la plus grande retenue"

Dans un communiqué de presse publié dimanche dans la soirée, le RC Lens annonce avoir appris l’audition du défenseur "suite à un différend d’ordre privé".

Le club rappelle que "dans cette affaire aux contours incertains, le club attaché au respect des valeurs humaines et des droits de chacun, appelle à la plus grande retenue et laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits".