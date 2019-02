“M. Macron, faites preuve d'humanité !” : la mère d'une Nordiste morte en Syrie réclame le retour de ses trois orphelins

Le camp de réfugiés d'Al-Hol (Syrie), le 17 février 2019. / © BULENT KILIC / AFP

Un bébé pleure dans le camp de Al-Hol, nord-est de la Syrie, le 6 février 2019. / © FADEL SENNA / AFP

La maman décédée, le père aux mains des Kurdes

Camp syrien de Al-Hol, le 6 février 2019. / © FADEL SENNA / AFP



Une étudiante brillante

Julie Maninchedda (à gauche), durant sa vie étudiante dans le Nord. / © DR

Lydie Maninchedda, sa fille Julie et son premier bébé, en 2014 en Allemagne. / © DR



Battue, "revolver sur la tempe"

La jeune Française a tenté de se sauver



Faire rentrer les enfants, et "réhabiliter sa mémoire"

Julie Maninchedda, en vacances en Martinique, durant son adolescence. / © DR

Julie Maninchedda avait appris le violon. / © DR

Syrie : que fait la France avec ses enfants bloqués sur zone ? L'avocate Marie Dosé, qui défend des familles de jihadistes français en Syrie, a accusé mardi 26 février Paris de laisser "crever des enfants en zone de guerre", au mépris de toutes les règles de protection de l'enfance. "Ces gosses de moins de cinq ans sont en train de crever en zone de guerre. Que fait la France pour ces enfants, qui sont ses enfants, depuis 18 mois ? C'est un désastre humanitaire", a déclaré à l'AFP l'avocate. "Je défends les familles de plusieurs enfants, dont celles de deux orphelines. On est sans nouvelle de l'une, l'autre a quitté Baghouz - le dernier réduit de l'organisation Etat islamique en Syrie - et elle est dans une tente, même pas dans le camp d'Al-Hol (où des dizaines de milliers de déplacés cohabitent avec des familles de jihadistes arrêtées, NDLR) où il n'y a plus de place", a-t-elle expliqué. Alors que le président irakien Barham Saleh a annoncé lundi que des Français arrêtés en Syrie et soupçonnés d'être des combattants de l'EI seraient jugés en Irak, Me Dosé a estimé qu'avant le sort des adultes, celui des enfants était une "priorité absolue". "Ma priorité, ce sont les enfants français, orphelins, dont les autorités françaises n'ont que faire, qui sont des victimes de guerre dans des conditions souvent terrifiantes. Des enfants à qui on a promis un rapatriement et qu'on abandonne", a-t-elle martelé. Leurs grands-parents ont plusieurs fois exhorté le président Emmanuel Macron à avoir "l'humanité" de les rapatrier d'urgence. Longtemps réticente, la France s'était dite à l'automne ouverte au rapatriement des enfants, qui sont au moins une centaine dans les camps en Syrie, mais sans donner de calendrier. Au total, plus de 2.500 enfants de 30 nationalités ont été capturés avec leurs familles au fil de la déroute de l'EI et placés dans trois camps du nord-est de la Syrie, selon l'ONG Save the Children. L'AFP a rencontré certains d'entre eux devenus orphelins, qui ont subi des bombardements, sont passés de mains en mains après la mort de leur mère et en gardent de lourdes séquelles. Mardi, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'existait pas actuellement de programme de retour des jihadistes français détenus en Syrie ou en Irak, qui seront "d'abord judiciarisés" dans ces pays. Il n'a pas évoqué le sort des enfants.



Depuis leur ville de(Pas-de-Calais),remuent ciel et terre pour faire rapatrier en France, au plus vite, leursqui se trouvent depuis des semaines dans un camp du nord-est de la, sans parents.Ils sont âgés de. "Le plus jeune d'un an a des traces d'éclats d'obus sur le visage, le second ne marche pas parce qu'il a eu une fracture de la jambe étant bébé, et qui a dû être mal soignée... Et il y a des problèmes de diarrhée", explique la grand-mère, professeure de logistique.Les Maninchedda en appellent au président de la Républiqueet au ministre des Affaires étrangères, qui n'ont toujours pas répondu à leurs courriers."Imaginez la souffrance de ces enfants qui sont abandonnés, qui n'ont plus leur maman, poursuit Mme Maninchedda. Ils sont Français, leur mère est Française, pourquoi on ne les ramène pas rapidement avant qu'il ne soit trop tard ? Les conditions sanitaires sont déplorables, on ne peut pas laisser vivre des enfants sous une tente, sans nourriture, sans soins, sans médicaments. Il y a des épidémies, des enfants qui y sont morts, dans ces camps".La mère de ces trois orphelins en bas âge était, qui selon les témoignages de "personnes de confiance" se trouvant sur place, est morte en fin d'année 2018 dans l'est de la Syrie, à l'âge deLydie Maninchedda a appris il y a trois semaines que sa fille avait "été retrouvée morte à côté de son nouveau-né décédé et enroulé dans un tapis, et de son nouveau mari, mort également". "Les circonstances sont à déterminer parce que d'après la personne qui les a découverts, les corps n'étaient pas abîmés". Aucune autorité officielle n'est en mesure, à ce jour, de certifier à sa famille le décès de la jeune Nordiste.Ledes enfants et premier mari de Julie, lui, est un Allemand qui était membre de la police de, et qui s'est rendu aux forces kurdes après la chute defin janvier. Il estSes deux autres femmes, qui se trouvent désormais elles aussi àavec l'aîné de la fratrie, avaient confié les deux plus jeunes à une Syrienne qui les a maltraités avant leur arrivée au camp. "Faibles, petits et malades, ils étaient un handicap pour leur fuite", rapporte leur grand-mère.Ils sont désormais "maternés" par une Sud-Africaine et une Allemande. "Ces femmes sont très bienveillantes avec eux, se rassure Lydie Maninchedda, mais ce sont des enfants qui ont souffert, et qui souffrent encore". Et personne ne sait de quoi l'avenir de ces trois bambins est fait, à court ni moyen-terme.Julie Maninchedda, ancienne étudiante enau réputé, rencontre le père de ses trois enfants en 2013 en Allemagne à, où elle est partie poursuivre une licence. Son compagnon,, est un jeune Allemandà l'Islam.Julie, elle, avait embrassé la religion musulmane dans le Nord, à la mosquée de. Au bout de quelques mois de relation avec Lemke, l'ancienne passionnée de violon et de tennis "s'est mariée cultuellement, est rapidement tombée enceinte, et était habillée d'un nikab avec des gants pour sortir" se souvient sa mère. Lydie et Patrice Maninchedda étaient "sidérés" par lede leur fille unique.Leur première visite à Leibzig est tendue, à cause de l'omniprésence et de l'attitude de Martin Lemke, "très susceptible, très impulsif". "Julie était à côté, effacée. Elle était dans sa bulle, sous emprise, manipulée. Elle n'avait plus de sens critique. Il était tout le temps à côté et Julie n'avait plus le droit de sortir, d'étudier".Lede Julie Maninchedda et de Martin Lemke est né en, dix mois avant leur départ en. "On l'a vu deux fois, ils s'étaient rapprochés d'Hanovre (Allemagne). On les a vus la dernière fois en août 2014", explique Lydie Maninchedda, qui n'imaginait pas encore que sa fille puisse rejoindre la zone contrôlée par: "A cette époque, on ne parlait pas encore de départs de femmes... C'était surtout les hommes. Ils ont dit vouloir rejoindre un pays musulman, parlant d'Egypte, de Dubaï, mais en fait ils préparaient déjà leur départ en Syrie. J'ai déjà eu un pressentiment à ce moment-là, j'ai pris peur et on a fait un signalement aux autorités".En novembre 2014, la petite famille quitte l'Allemagne pour rejoindre l'en Syrie. Dans le même temps, Lydie et Patrice Maninchedda donnent aux services detoutes les informations dont ils disposent sur leur fille et son mari. "Rapidement, on a appris qu'il était dans une mouvance salafiste radicale. Quand il a rencontré ma fille, il était en fait déjà surveillé depuis 2 ans par les services allemands".Depuis, les Maninchedda parviennent à entretenir un contact avec Julie "en parlant des choses du quotidien, de la famille. Mais pas des choses taboues", à savoir toutes les horreurs qui étaient perpétrées par les jihadistes en zone irako-syrienne.Là-bas, la jeune Française élève son garçon, puis donne naissance à un deuxième en février 2016, au moment de la chute de, avant de tomber enceinte du troisième, dont elle a accouché en février 2018. "A la troisième naissance, elle a quitté Lemke parce qu'il la battait, et c'était déjà le cas en Allemagne. Il lui a déjà mis un revolver sur la tempe", rapporte sa mère.Selon cette dernière, le quotidien de Julie en Syrie se limitait auxet à l'éducation des enfants. "Elle en a eu 4 en 5 ans, elle était cantonnée à rester à la maison et à s’occuper d’eux, elle allait voir des -sœurs-, ou allait à la mosquée", appuie-t-elle.Alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant, Julie Manincheddason mari, qui l'a rattrapée. "Il l'a mise dans une maison pour femmes, où elle a accouché, seule. Puis quand ils ont divorcé officiellement, il lui a pris les deux aînés, qu'il lui amenait régulièrement, comme une sorte de garde alternée. Puis quand elle s'est remariée, il ne les a plus amenés", explique la grand-mère des petits.Par la suite, la Nordiste s'unit de nouveau avec un Marocain, Nabil, "quelqu'un de gentil", selon Lydie Maninchedda. Cette dernière explique que sa fille n'avait d'autre choix que de se remarier à un homme, "le seul moyen de se protéger là-bas".Nabil, dont Julie tombera enceinte rapidement, sera le dernier à donner de leurs nouvelles par message, le. "Il voulait la faire partir de là avec leur petit", rapporte Mme Maninchedda. Ils seraienttrès peu de temps après, ensemble, juste après la naissance du bébé, le quatrième de la Française.Dans le même temps ou presque, ses trois autres enfants arrivaient au camp de réfugiés de Al-Hol."Nous avons un chagrin immense d’avoir perdu notre fille unique. Si nous ne récupérons pas nos petits-enfants, notre vie future va être très compliquée".C'est désormais ceque mènent, qui multiplient les, pour essayer de se faire entendre. "Il est impératif qu'ils soient rapatriés pour être soignés et reprendre une vie normale, scande Lydie. L'appel que je fais au Président et que je réitère, c'est qu'il fasse preuve d'humanité ! C'est tout ce qu'il me reste de ma fille, qui est morte, et qui regrettait d'être partie là-bas"."Ma fille a été embrigadée, manipulée, piégée comme beaucoup d'autres, et elle n'a pas mérité ça. J'ai besoin de réhabiliter sa mémoire et de parler aux enfants de leur mère, telle qu'elle était".Un espoir est né au sein de la famille nordiste lorsqu'il y a quelques semaines, est apparu le débat sur le, jihadistes, épouses et enfants. "J’ai l’impression qu’on fait un peu marche arrière", déplore Lydie Maninchedda, qui comprend aisément que la question est trèsau sujet des adultes concernés.Aucune question, selon elle, n'est à se poser pour desen bas âge. "Ils n’ont rien demandé, ils sont innocents ! Je veux qu'ils soient rapatriés pour qu'ils puissent être pris en charge d'abord par les services sociaux parce que c'est la procédure, et qu'ils soient évalués. Ensuite, ils rentrent chez nous, chez leur mère, qu'on puisse les aimer, qu'on les éduque comme des citoyens français et qu'on leur permettre de trouver leur place en France, et d'assurer leur avenir"."Nous avons une grande maison, nous en avons les moyens. C'est une question de survie".