Plus de 1 200 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre ce mois d'août, un record

Tensions entre Calais et le Royaume-Uni

Entre samedi et dimanche, 187 migrants ont été interceptés par les gardes-frontières britanniques. En tout, depuis le mois d'août, ils sont plus de 1 200 à avoir traversée la Manche pour rejoindre l'Angleterre selon la BBC Le 6 août, déjà, un record avait déjà été établi lorsque 235 exilés avaient été interceptés du côté anglais en une seule journée Cette année, ils sont plus de 4 400 à avoir réussi leur traversée.Le commandant en charge de la surveillance de ces traversées clandestines s'est dit "déterminée à renvoyer ceux dont la demande d'asile n'est pas légitime."Il considère que ces traversées sont "facilitées par des criminels qui gagnent de l'argent en exploitant des migrants désespérés qui veulent rejoindre le Royaume-Uni."Une réaction mal accueillie par les associations d'aide aux exilés, comme Refugee Action qui juge son attitude "agressive et hostile" envers ces personnes qui demandent l'asile.L'importance du phénomène attise les tensions entre la maire de Calais, Natacha Bouchart, et le gouvernement britannique. À plusieurs reprises, l'édile calaisienne leur a demandé de "se calmer".Elle a notamment estimé que le recours à la Royal Navy par les Britanniques en soutien de leurs gardes-côtes était "une déclaration de guerre." Un député britannique a quant à lui proposé d'annexer Calais pour empêcher les départs de migrants.Côté français, les interceptions et les sauvetages sont aussi nombreux. Ce week-end, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez est ainsi venu en aide à 54 naufragés.