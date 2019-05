Eppeville : les betteraviers présentent un projet de reprise de la sucrerie

L'inquiétude des salariés

Une coopérative pour préserver les emplois

La Sucrerie d'Eppeville 132 emplois permanents et 60 emplois saisonniers

Plus de 500 emplois de sous-traitants

1 275 planteurs en collaboration

Une capacité de production de 14 000 tonnes de sucre par jour

Le groupe Sudzucker, maison-mère de Saint-Louis Sucre, a annoncé, au mois de février, la réorganisation des unités de production. L'objectif est de diminuer de moitié la production sur les sites français, en passant de 900 000 tonnes à 450 000 tonnes par an.Pour le site d'Eppeville, la direction prévoit d'arrêter les activités de production, et de n'y laisser que des activités de stockage et de déshydratation des pulpes Elle entend donc muter 122 salariés d'Eppeville (sur les 132 emplois permanents) vers le site de Roye, à une vingtaine de kilomètres de là.Les syndicats pointaient alors du doigt les conséquences de cette réorganisation : plus de temps de trajet pour les salariés, donc plus de fatigue pour des postes déjà physiques et aux horaires décalés, et plus de dépenses. Ils évoquaient surtout l'incertitude autour de l'avenir du site de Roye. Car si aucun licenciement n'a été annoncé, les syndicats assurent qu'une bonne partie des betteraviers du coin ont reçu une lettre fin avril de non-reconduction des contrats avec la sucrerie, ce qui implique une cessation d'activité dés l'année prochaine.La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) a donc décidé de faire une proposition de reprise des deux usines menacées du groupe (Cagny dans le Calvados et Eppeville dans la Somme).Avec un fonctionnement en coopérative, les betteraviers seraient propriétaires de leur outil de travail. Actuellement, 1275 betteraviers collaborent avec la sucrerie d'Eppeville. La CGB espère qu'un maximum d'entre eux adhèrera à leur projet, avec un engagement de 5 ans minimum.Le député UDI de la Somme Stéphane Demilly, qui soutient ce projet, a interpellé le gouvernement à ce sujet. Le projet de reprise sera présenté à Strasbourg au groupe Sudzucker le 15 mai. Pour l'instant, la direction ne s'est pas exprimé sur le sujet.