Grippe aviaire : la chasse au gibier d'eau et à plumes interdite dans 20 communes de la Somme après la découverte d'un foyer à Eu

La chasse au gibier d'eau et à plumes est interdite dans 20 communes de la Somme à la suite d'un arrêté déterminant un périmètre réglementé après la découverte d'un foyer de grippe aviaire à la ferme de Beaumont à Eu en Seine-Maritime.

Suite à un arrêté préfectoral pris mardi 20 septembre, la chasse au gibier d'eau et à plumes, ainsi que les lâchers de gibiers à plumes sont interdits dans 20 communes de la Somme.

Une décision qui fait suite à la découverte d'un foyer de grippe aviaire à la ferme de Beaumont située à proximité, dans la commune d'Eu en Seine-Maritime.

Ainsi un périmètre réglementé, au vu de ce foyer hautement pathogène, a été mis en place.

Deux communes figurent dans la zone de protection, c'est-à-dire à 3 kilomètres du foyer :

Bouvaincourt-sur-Bresle

Oust-Marest.

18 autres sont placées en zone de surveillance, c'est-à-dire situées à 10 kilomètres du foyer :

Allenay

Ault

Beauchamps

Bettencourt-sur-mer

Bourseville

Buigny-les-Gamaches

Dargnies

Embreville

Fressenneville

Friaucourt

Friville-Escarbotin

Gamaches

Meneslies

Mers-les-Bains

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Tully

Woincourt

Yzengremer

La zone de protection pourra être levée au plus tôt 21 jours "après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer contaminé et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des oiseaux de la zone permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone", précise l'arrêté. Pour la zone de surveillance, il faudra compter 30 jours au plus tôt après la fin de ces mêmes opérations.