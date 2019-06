VIDEO. Pourquoi des cyclistes ont-ils roulé complètement nus dans les rues de Bruxelles ?

Complètement nus, en pleine rue, sur un vélo. Quelques dizaines de cyclo-nudistes ont traversé Bruxelles dans le plus simple appareil ce samedi après-midi. Objectif : sensibiliser à la question de la sécurité des cyclistes en ville. La nudité est, selon les participants, une référence à la fragilité que ressentent génaralement les cyclistes face au trafic automobile urbain.C'était la 15ème édition de la "Cyclonudista" . Les revendications de cette manifestation annuelle sont variées : plus de pistes cyclables, diminution de la pollution et des nuisances sonores, mise en place de la gratuité des transports en commun... "La nudité permet également de faire passer un autre message : la nudité (qui est tolérée en Belgique) est moins choquante que les accidents de la route, qui coûtent cher à la société", expliquent les organisateurs.Le même type d'événement existe en France, notamment à Lyon.