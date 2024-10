L'abbé Bruno Thévenin, prêtre du diocèse de Bayeux et Lisieux, accusé d'abus sur des personnes

L'abbé Bruno Thévenin fait l'objet d'une procédure pénale extrajudiciaire pour abus sur des personnes et délits contre les sacrements de pénitence et de l'eucharistie. Il est interdit de tout ministère depuis vendredi.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

L'évêque de Bayeux et de Lisieux (Calvados), Jacques Habert, a annoncé la nouvelle vendredi 11 octobre par voie de communiqué. L'abbé Bruno Thévenin, prêtre du diocèse, fait l'objet d’une procédure pénale extrajudiciaire sur demande du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

Plusieurs accusations sont portées à son encontre : abus sur des personnes et délits contre les sacrements de pénitence et de l’eucharistie. L'accusé a longtemps été en ministère en région parisienne pour assurer ses missions au sein de l'association Mission théresienne, qu'il a lui-même fondée.

Interdit de tout ministère

Une première procédure a été menée par l’Officialité du diocèse de Paris, où il a été reconnu coupable et condamné au renvoi de l’état clérical et à une excommunication latae sententiae, autrement dit une excommunication automatique. De plus, il est désormais interdit de tout ministère.

Les personnes ayant été victimes de ses agissements ont été informées de cette décision. L'abbé peut néanmoins faire recours auprès du Dicastère. Le temps de cette potentielle procédure, l'évêque Jacques Habert ne souhaite faire aucune autre communication. Ainsi, aucun autre détail ne sera donné pour le moment.