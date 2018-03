Intrusion au CHU de Caen : le témoignage d'une patiente qui a passé la nuit bloquée aux Urgences

Après il y a eu un mouvement de foule dans l'entrée des Urgences, la sécurité est arrivée.



Vendredi soir, "un homme suspect serait entré au CHU" de Caen, selon la préfecture du Calvados. 1 80 membres des forces de l'ordre ont été dépêchés sur place pour tenter de retrouver l'individu menaçant. Arrivée aux Urgences à 16 heures, Carole (prénom modifié) attendait encore lorsqu'elle a entendu un cri, une voix de femme. "Il était environ 19h30, il y a une femme qui a crié. "



"On a tous été rapatriés dans la salle d'attente et on a été confinés pendant à peu près deux heures. La sécurité est venue nous tenir au courant, comme quoi il y aurait eu un individu qui se serait introduit de force aux Urgences et aurait agressé une infirmière en lui disant qu'il voulait entrer et il demandait la direction des ascenseurs (...) Il aurait dit à l'infirmière qu'il avait un fusil à pompe dans son sac"



"L'infirmière prenait les constantes d'un patient, ça s'est passé dans le sas d'attente des Urgences et c'est ce patient qui nous a rejoint dans la salle d'attente qui nous a raconté tout çà" termine Carole.



Lydia Briand, secrétaire départementale du syndicat Alliance-police dans le Calvados, nous a confirmé ce midi qu'un individu menaçant avait bien pénétré à l'intérieur de l'hôpital avec un sac de sport dans lequel il a dit avoir un fusil à pompe.



Les autorités n'ont toujours pas communiqué sur l'arrestation ou non du suspect.