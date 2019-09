Une femme accouche seule alors qu’elle se trouve au CHU de Caen

Jeudi 12 septembre dernier, Mairame, une jeune femme, se rend au CHU de Caen pour un accouchement programmé. On l’amène dans une chambre où elle est examinée. Puis elle se retrouve seule et donne naissance à son bébé.



La direction du centre hospitalier revient sur les faits :



« La sage-femme a constaté que la jeune femme avait perdu les eaux. Son état évalué nécessitait son transfert vers la salle d’accouchement en fauteuil, mais ne conduisait en aucun cas à anticiper un accouchement immédiat. »



Mais à son retour, seulement quelques minutes plus tard, la sage-femme découvre que la jeune femme avait accouché toute seule. D'un petit garçon qu’elle appellera Hamady.



Pour le centre hospitalier, il s’agit là « d’un cas exceptionnel ». Des examens ont été conduits immédiatement pour vérifier l’état de santé de la maman et du bébé. Ces derniers ont quitté le CHU depuis.



L’hôpital de Caen précise dans son communiqué qu’une enquête interne est ouverte et qu’il « prendra les mesures qui s’avéreraient éventuellement nécessaires pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise »