INFO France 3. Près de Caen, un homme gravement brûlé pendant une saisie d'huissier

Une enquête de l'IGPN en cours

L'huissier de justice redoutait que son intervention tourne mal. Ses craintes se sont vérifiées. Ce vendredi matin, accompagné d'un escorte policière, il se rend àA son arrivée, comme il le pressentait, l'homme refuse d'obtempérer. Pire, il saisit un bidon etDe source policière, ce dernier sort alors un briquet et menace de s'immoler par le feu. A plusieurs reprises, le briquet ne fonctionne pas, éjectant seulement quelques étincelles. Alors que le contrevenant se rapprochait dangereusement de l'huissier et des policiers, l'un des agents a fait usage de son taser.Une fraction de secondes plus tard,. Pour l'instant, il n'est pas avéré que ce soit l'arme électrique qui soit à l'origine de l'embrasement. Il pourrait tout aussi bien s'agir du briquet, ou de la forte chaleur. Il faisait plus de 30°C au moment de l'incident.Une enquête est en cours. Quant à la victime, elle a été héliportée d'urgence dans un établissement hospitalier parisien disposant d'un service de prise en charge de grands brûlés.Plus d'informations à venir.