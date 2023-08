Louis Mexandeau est mort : l'ancien ministre de François Mitterrand s'est éteint à l'âge de 92 ans

Louis Mexandeau s'est éteint ce lundi 14 août 2023 à l'âge de 92 ans. L'ancien ministre de François Mitterrand et député socialiste du Calvados est mort à 6 h 30 à l'hôpital, alors qu'il se trouvait en vacances dans son chalet de Saint-Gingolph, en Haute-Savoie.

Louis Mexandeau présente la photographie du premier gouvernement Mitterrand-Mauroy de mai 1981. • © Francetélévisions

Né le 6 juillet 1931 près d'Arras, dans le Pas-de-Calais, Louis Mexandeau a été ministre des PTT, du 22 mai 1981 au 20 mars 1986, dans les gouvernements de Pierre Mauroy et Laurent Fabius. Il fut également secrétaire d'État aux anciens combattants du 17 mai 1991 au 29 mars 1993 dans les gouvernements Cresson et Bérégovoy. Homme fort du Parti Socialiste bas-normand, il a été plusieurs fois député du Calvados entre 1973 et 2022.