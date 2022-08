Rentrée scolaire : un stress pour les enfants qui faisaient école à la maison

Certains enfants, qui étaient jusqu'ici instruits à domicile, font leur première rentrée à l'école cette année. Une rentrée source de stress pour les enfants, comme pour les parents.

« On est très stressé », confie Annabelle, « on espère qu’ils vont s’intégrer et rapidement comprendre le fonctionnement de l’école ». C’est une rentrée difficile pour cette famille nombreuse de sept enfants, jusqu’ici habituée à l'école à la maison.

Ce mardi 30 août 2022, Marie, Enguerrand et Victor ont découvert leur école à Caen (Calvados) pour la toute première fois. L’entrée en petite section maternelle a été particulièrement difficile pour la plus jeune, séparée pour la première fois de sa maman.

Son grand frère, Victor, 7 ans, a fait sa rentrée en CE1 avec la boule au ventre. Ses parents ont déjà essayé à deux reprises de le mettre à l’école par le passé. Deux essais qui ont mal tourné. Jusqu'ici, il était donc instruit à domicile.

"Les enseignants risquent d’avoir beaucoup de difficulté à le canaliser."

Dans la fratrie, un seul avait le sourire aujourd’hui. Enguerrand, très pressé de se faire des copains et de découvrir la cour de récréation. Il a fait sa rentrée en grande section avec beaucoup d’enthousiasme mais ses parents, eux, s’inquiètent car c’est un petit garçon de 5 ans particulièrement énergique.

"Victor arrive à obéir et à se faire des copains, il a un comportement 'normal', mais Enguerrand ne tient pas en place. Les enseignants risquent d’avoir beaucoup de difficulté à le canaliser", s’inquiète sa mère, Annabelle.

Dans les prochaines semaines, cette maman sait qu’elle doit être particulièrement attentive à l’intégration de ses enfants. "Cette année, pour une fois, je n’avais pas à préparer les programmes mais la rentrée a demandé une préparation psychologique bien plus importante", raconte-t-elle. "J’ai pris le temps d’expliquer aux enfants ce qui se fait ou pas à l’école. Dans les prochaines semaines aussi, il faut faire attention à eux".

Un enseignement adapté à chaque enfant

Avec son mari, elle a préparé cette rentrée avec soin. Le couple a fait le choix d’une école privée. Lors d’une rencontre avec la directrice, celle-ci leur a assuré que les enseignants étaient ouverts aux nouvelles pédagogies et que l’enseignement était adapté à chaque enfant, en fonction de ses particularités.

Même si Annabelle a fait le choix cette année de scolariser ses enfants pour se libérer du temps et reprendre une activité professionnelle, cette mère de famille tient tout de même à la liberté de pouvoir reprendre l’enseignement à la maison, aujourd’hui menacé. "Pour les enfants qui ne s’intègrent pas, pour qui l’école ne fonctionne pas, l'école à la maison est nécessaire. Parfois, c'est une véritable roue de secours", affirme-t-elle.

A partir de septembre 2022, les parents à obtenir une autorisation de l’Etat pour faire l'école à la maison.. • © Fred Giltay / FTV

"Les enfants ont besoin d'apprendre en vivant"

Mais à partir de cette rentrée 2022, il faudra désormais remplir certaines conditions pour instruire ses enfants à domicile. La loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République », oblige désormais les parents à obtenir une autorisation de l’Etat. Seuls six motifs sont valables :

Maladie ou handicap

Pratique d'une activité artistique ou sportive de façon intensive

Itinérance de la famille en France

Domicile éloigné de tout établissement scolaire public

Les particularités de l'enfant nécessitent un projet pédagogique spécifique

Enfant victime de harcèlement dans son école

Annabelle le défend : l’école à la maison est parfois nécessaire. "L’une de nos grandes filles avait de l’avance et une phobie scolaire" témoigne-t-elle, "l’école était donc une vraie source de souffrance, c’est un environnement particulièrement difficile pour les enfants hypersensibles". Faire l’instruction à la maison a ainsi permis à la jeune fille d'avoir un peu de répits pour se remettre émotionnellement.

Annabelle en est persuadée, "les enfants ont besoin d’apprendre en vivant, pas en en étant assis sur une chaise".