Coquille Saint-Jacques : les pêcheurs normands et anglais s'affrontent en mer !

Entre 40 et 50 pêcheurs ont pris la mer très tôt ce matin depuis Trouville-sur-Mer, Port-en-Bessin ou encore Ouistreham (Calvados). Ils ont fait cap sur l'Angleterre, au large de la baie de Seine, pour aller à la rencontre des pêcheurs anglais à la coquille Saint-Jacques.



Une rencontre qui a tourné à l'affrontement. La quarantaine de bateaux français a encerclé les navires anglais pour les obliger à arrêter la pêche. Tandis que les fumigènes et les injures tendaient davantage encore l'atmosphère, certains bateaux ont agi en bélier en fonçant sur d'autres. Trois embarcations sont endommagées, présentant des trous dans leur coque.



Après la première charge, les Anglais se sont repliés avant de contre-attaquer ! Les bateaux se tournent à nouveau autour et, au milieu des échanges tendus, les gendarmes s'activent. Ces derniers ont notamment effectué des contrôles auprès des britanniques. Concurrence déloyale Les Normands se plaignent de concurrence déloyale dans les eaux internationales. En effet, les pêcheurs battant pavillon tricolore n'ont pas le droit de pêcher la coquille avant le 1er octobre. Les Anglais, eux, ne font pas face à cette restriction. Conséquence : les français doivent bien souvent se contenter des restes.



"La réglementation française impose aux pêcheurs français de ne pas exploiter la coquille entre le 15 mai et le 1er octobre. Les Anglais n’ont pas à respecter cette réglementation", approuve Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches maritimes de Normandie.

