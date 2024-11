Le vestige d'un sous-marin militaire allemand découvert sur une plage de Normandie

La carcasse d'un sous-marin militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale, certainement intervenu pour tenter de contrer le Débarquement de 1944, a été retrouvée ensablée sur une plage du Calvados, mercredi 30 octobre. Il s'agit d'une découverte rare, cette embarcation n'ayant été produite qu'à 200 exemplaires.

Un vestige de la Seconde Guerre mondiale a refait surface sur une plage de Normandie à la faveur des grandes marées. La carcasse d'un sous-marin militaire allemand a été retrouvée, mercredi 30 octobre, ensablée sur une plage de la commune de Merville-Franceville-Plage (Calvados).

Un vestige découvert lors des grandes marées

Ce sont des promeneurs qui ont fait la découverte de morceaux métalliques il y a une quinzaine de jours et ont transmis une photographie aux services municipaux. Les agents de la mairie se sont rendus sur place avec les gendarmes et des démineurs ce mercredi.

"On a creusé de part et d'autre, et assez rapidement, on a pu identifier ce que c'était", rapporte Olivier Paz, le maire de Merville-Franceville-Plage. "Il s’agirait des vestiges d’une torpille humaine "Neger" (...) dont quelques éléments sont intervenus pour tenter de contrer le débarquement allié" de 1944, informe-t-il.

Sur les instructions des démineurs, sortie de la mer par les services techniques de ⁦@MervilleFrPlage⁩ des restes d’un mini sous-marin allemand de 7 à 8 m de longueur en trois morceaux. pic.twitter.com/hVySoAgR3h — Paz Olivier (@paz_olivier) October 30, 2024

Un engin militaire rare

L'embarcation mesure sept à huit mètres de longueur et a été découverte en trois morceaux. Sous la carcasse se trouvait une torpille, heureusement sans danger. "Elle avait déjà été tirée et je pense que l'engin était en train de repartir quand il a coulé", avance Olivier Paz.

Cet engin, qui ne pouvait abriter qu'un seul homme, servait aux troupes allemandes à s’approcher des navires alliés afin de tirer une torpille au plus près avant de battre en retraite. Seulement 200 appareils de ce type ont été produits, faisant du sous-marin découvert mercredi un vestige rare.

La carcasse du sous-marin est actuellement entreposée dans un bâtiment municipal. Le maire promet qu'elle sera bientôt "mise en valeur localement". La commune abrite justement le Musée de la Batterie de Merville, qui laisse voir au public des vestiges d'engins militaires du Débarquement.