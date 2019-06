D-Day : 3 histoires mémorables du 6 juin 44 que vous ne connaissez (sans doute) pas

Utah Beach : la bienheureuse erreur du Débarquement

Une chance inouïe. Les défenses allemandes sont nettement moins redoutables et les soldats ennemis moins aguerris.

Omaha Beach ou "Bloody Omaha"

La vision est apocalyptique, des blessés sont incapables de ramper jusqu’au rivage, rattrapés par la marée montante, ils se noient. Des barges, des chars et des jeeps sont en feu.

Sans doute pour ne pas réaliser ce qui se passe, un combattant improvise une balade en déambulant sur la plage comme un beau jour de printemps. Un de ses frères d’armes le ramène à la raison en lui criant dessus. Il finit par se baisser et évite les balles ennemies.

Il n’y a que deux sortes de gars qui vont rester sur cette plage : ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir ; alors foutons le camp d’ici en vitesse !

Juno Beach : des libérateurs parlent le français

Les habitants de la côte n'en reviennent pas de rencontrer des libérateurs qui parlent la même langue qu'eux.

La Normandie, cette Normandie que l’on veut toujours revoir comme le dit la chanson, après tout, c’est un peu chez nous, d’autant plus chez nous aujourd’hui que certains de nos gars y dorment leur dernier sommeil sous ce sol riche que leurs ancêtres ont quitté pour aller fonder la Nouvelle-France.

Marcel Ouimet, correspondant de guerre pour Radio-Canada, débarqué le 6 juin 1944

Le Débarquement de Normandie est la plus grande opération combinée de l'histoire. Le, la situation àest tellement catastrophique aux premières heures du Jour J que les Américains pensent à arrêter tout mouvement de troupes. A l'inverse, à, le débarquement ne se passe pas à l'endroit prévu etqu'à l'endroit initial.Sur, les Normands accueillent leurs libérateurs avec enthousiasme,, ce sont les militaires du. A leurs côtés, le correspondant de guerre, seul reporter de langue française.Ces récits sont inspirés de l'ouvrage que vient de publier le dessinateur de presseet, journaliste de la rédaction. Un ouvrage où se mêle récit historique, anecdotes et témoignages inédits. Ce sont lesComme sur l'ensemble des plages du Jour J, à, l'assaut commence par la mer. Les obus tirés par les navires de guerre épargnent de nombreuses défenses allemandes mais anéantissent plusieurs champs de mines. Les bombardements aériens sont beaucoup plus précis.. Mais le succès du débarquement à Utah ne dépend de ce rideau de feu mais d’un heureux hasard. Il est 6 h 31 quand les GI’s de la première vague d’assaut quittent leur barge. Les tirs ennemis sont étrangement peu soutenus.Parmi les premiers assaillants, le. Teddy Roosevelt estdepuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il est surtout le fils de Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909. Âgé de 57 ans, souffrant de douleurs articulaires et canne à la main, il a tout de même souhaité être le commandant de l’assaut.Les courants l’ont emmené lui et ses hommes 2 kilomètres plus au sud. Une chance inouïe. Les défenses allemandes sont nettement moins redoutables et les soldats ennemis moins aguerris.Très vite, les nouvelles vagues d’assaut se succèdent. Les unités de génie anéantissent les obstacles et ouvrent la voie pour constituer une tête de pont.. Pour autant, le débarquement à Utah Beach n’est pas une simple promenade. La batterie allemande de Crisbecq tire sur les troupes qui avancent et sur les navires alliés. Au soir du 6 juin,et, 589 GI’s sont tués, blessés ou portés disparus.Toujours en secteur américain, le débarquement est bien différent. Il est 6 h 35 quand les premiers GI’s sautent de leur barge d’assaut.Les bombardements aériens et navals préalables n’ont pas eu l’efficacité attendue. Les défenses allemandes sont presque indemnes quand ils débarquent. La géographie du littoral n’est pas non plus à leur avantage.Dès les premiers instants, la situation s’annonce délicate sur Omaha. Le courant est si fort que les péniches de débarquement ont été déportées et les assaillants n’arrivent pas aux endroits prévus dans le plan d’attaque. Les soldats américains quittent leur barge à quelques mètres du rivage. Quand ils sautent dans la mer,. La majorité d’entre eux portent 30 kilos. Ceux qui sont parvenus à ne pas sombrer avancent tant bien que mal sous le feu de l’ennemi. Pour sauver leur peau, de nombreux fantassins se cachent derrière les obstacles dressés par les Allemands. Pris de panique, beaucoup de GI’s décident de se regrouper au centre de la plage mais deviennent hélas une cible idéale pour les balles allemandes.Contrairement à ce qui avait été envisagé, ce ne sont pas quatre bataillons ennemis qu’ils doivent affronter mais huit. Beaucoup de soldats ont le réflexe de plonger pour éviter les tirs mais ils sont touchés sous l’eau.Face à cette effroyable conjoncture, des soldats refusent d’abandonner leur barge d’assaut. Un sergent du 116e régiment d’infanterie menace ses hommes avec son arme et leur ordonne d’aller combattre.Aux alentours de 7 heures, vient la. Les hommes à bord des embarcations à l’approche d’Omaha sont confiants. Au loin, l’épaisse fumée blanche ne fait aucun doute, les avions alliés sont d’une efficacité redoutable et anéantissent les défenses ennemies. Mais. Ce bruit assourdissant provient de l’ennemi, c’est laQuand les soldats commencent à découvrir l’épouvantable carnage, une angoisse s’empare des combattants mais ils n’ont. Certains d’entre eux sont cachés derrière une digue et ne veulent plus en sortir de peur d’être abattus. Ils restent là prostrés, en état de choc et épuisés.Les réactions des GI’s traumatisés varient et sont à la mesure duUn autre soldat pique des sprints dans tous les sens sur plusieurs dizaines de mètres avant d’être abattu en pleine course. Pris d’affolement, des marins d’un bateau chargé en équipement et en véhicules avec chauffeurs quittent leur embarcation. Les pauvres pilotes abandonnés doivent s’armer de patience et faire confiance à la marée pour atteindre la plage.Des soldats sont tout de même parvenus à se mettre à l’abri sur la plage. Un jeune caporal de seulement 1,65 mètre pour 56 kilos réalise six allers et retours et ramène plusieurs hommes sur le sable dans un endroit sûr.À 8 h 30, au regard des circonstances calamiteuses, le général américain, à bord de l’, décide de stopper tout mouvement vers Omaha. 25 000 hommes et 4 400 véhicules doivent débarquer lors des prochaines vagues d’assaut. La crainte d’un embouteillage fatal est bien légitime. Le commandant des opérations sur Omaha réfléchit même un court instant à abandonner le secteur et envoyer les nouveaux assaillants sur Utah Beach ou sur les plages britanniques. MaisSur la plage d’Omaha, des chefs de régiment savent trouver les mots pour regonfler le moral des troupes. Le colonel Taylor prononce ces quelques mots devenus célèbres :En milieu de matinée, quelques brèches étroites commencent à s’ouvrir. À la mi-journée, un message positif parvient au commandant Bradley.En fin de journée, 30 000 hommes ont débarqué à Omaha mais le bilan humain est lourd. 1 800 soldats ont perdu la vie ou sont portés disparus et 2 300 sont blessés.La seule plage canadienne du Jour J estet s'étend de Graye-sur-mer à Saint-Aubin-sur-mer. Sous commandement britannique,. Et parmi ces soldats canadiens, figurent. Ils arrivent en Normandie sur la plage de. Les habitants de la côte n'en reviennent pas de rencontrer des libérateurs qui parlent la même langue qu'eux. Certes, un accent est bien présent, mais les Normands et les Canadiens de langue française se rendent compte qu'ils ont de nombreuses expressions communes.Côté soldats canadiens, pour beaucoup c’est une émotion particulière, la France est la terre de leurs ancêtres, celles et ceux qui fondèrent la Nouvelle-France en Amérique du Nord à partir du XVI ème siècle.Intégré aux forces armées canadiennes et au Régiment de la Chaudière,débarque aussi le 6 juin 1944 et a signé le seul récit du Jour J radio-diffusé en langue française.Marcel Ouimet est âgé de 29 ans quand il débarque après la première vague d’assaut entre 9h30 et 10heures du matin. Avant d’atteindre le rivage, il descend d’une barge de débarquement et parcourt les vingt-cinq derniers mètres à moitié immergé avec de l’eau jusqu’à la ceinture. Tellement chargé qu’. À peine arrivé,, dans une rue perpendiculaire au front de mer. Ce bâtiment existe toujours, il a été transformé en appartements et est appeléDans un de ses reportages où il raconte le Débarquement, il aime rappelerRappelons ici que l’explorateur Samuel de Champlain est parti du port de Honfleur pour fonder la ville de Québec en 1608. Par la suite, Marcel Ouimet couvre toute la bataille de Normandie et entre dans Berlin libéré en juillet 1945.