De Damville au stade Océane, des jeunes en tandem avec des partenaires handicapés

Damville-le Havre en tandem pour des jeunes de l'EPIDE et des personnes handicapées

Il fait partie des initiatives sportives en prélude aux matchs du7 rencontres de la FIFA seront jouéesen juin et juillet prochains.Les jeunes volontaires de l'suivent un parcours de citoyenneté. Une dizaine d'entre eux a roulé en tandem avec un partenaire en situation de handicap. Lors des étapes, Ils ont échangé avec des enfants sur cette expérience partagée."Au début j'étais stressé de rouler avec une personne malvoyante, on forme un bon binôme, on se rend compte que même en situation de handicap, on peut faire du sport"Reportage de Jean-Baptiste Pattier et Olivier Flavien