Eure. Un homme retrouvé mort dans un champs à 30 kilomètres de chez lui : trois hommes dans le viseur de la justice

Le corps d'un homme a été retrouvé dans un champ le 10 mai dernier à Vexin-sur-Epte dans l'Eure. Trois hommes ont été mis en cause pour homicide volontaire, recel de corps et modification de la scène de crime. Il existait un contentieux entre l'un de ses trois hommes et la victime mais le mobile et le déroulement des faits ne sont pas encore confirmés.

Mercredi 10 mai 2023, un promeneur découvre le corps de Jérémy Gressent dans un champ de colza de Vexin-sur-Epte. Il était porté disparu par ses proches depuis quatre jours. Selon ses proches, interrogés par le Courrier Picard, Jérémy Gressent, 34 ans, était bien inséré, que ce soit par son travail dans l'entreprise de son frère ou son implication dans le club de foot de la commune de Sérifontaine (Oise) où il habitait, à une trentaine de kilomètres de Vexin-sur-Epte.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evreux. Selon les premiers éléments, les faits se seraient déroulés à Hébécourt, le 6 mai. Trois individus sont mis en cause pour homicide volontaire, recel de corps et modification de la scène de crime. L'auteur présumé du meurtre aurait tiré sur Jérémy Gressent avec une arme à feu avant de l'achever avec des coups de marteaux.

Le Procureur de la République d'Evreux confirme qu'un contentieux existait entre la victime et l'un de ces trois hommes. Le mobile n'est pas encore certain. Selon le Procureur de la République d'Evreux, les déclarations de ces hommes mis en cause sont fluctuantes et ne permettent pas encore de confirmer le déroulement des faits.

Les investigations sont menées par la section de recherches de Rouen et le groupement de gendarmerie départementale de l'Eure.