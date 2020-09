Deux chevaux blessés à l'arme blanche dans un haras du sud de la Manche : "ils ont des entailles de 70 centimètres"

durée de la vidéo: 00 min 44 Alkantara, une jument de 10 ans blessée par • ©France 3 Normandie

"C'est inconcevable qu'on puisse s'en prendre à des animaux qui ne peuvent pas se défendre".

"Depuis qu'il y avait ces histoires, on surveillait", explique Alicia Colletti. Le haras des Buissonières heberge une trentaine de chevaux.Les deux juments ont donné naissance à des poulains il y a quelques semaines. Elles profitaient du grand air et de l'herbe grasse.Le haras a aussitôt appelé un vétérinaire afin de leur prodiguer des soins. La vie des deux victimes n'est pas en danger.Qui a pu entrer dans ce pré sans se faire remarquer et sans affoler ce troupeau de dix-sept chevaux ? Mystère. "Nous n'avons rien remarqué d'anormal. Il y a un chemin de randonnée qui passe en bas de chez nous avec un parking. On ne peut pas vérifier toutes les voitures, sinon on deviendrait parano !"Les gendarmes de Mortain sont venus sur les lieux. Une enquête est ouverte afin de retrouver le ou les agresseurs. Alicia Colletti veut croire qu'il ne "reviennent pas deux fois au même endroit". La voix tremblante, elle peine à qualifier cet acte :