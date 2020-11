Insolite : il vient se confiner en Normandie avec son chauffe-eau

#insolite quand un francilien rejoint sa résidence 🏠 secondaire en Normandie en emmenant son chauffe eau dans son cabriolet ! pic.twitter.com/JpinAyuzuF — gendarmerie de l’Orne (@Gendarmerie_61) November 2, 2020

Se confiner en Normandie, oui, mais pas sans eau chaude! Ce premier week-end de re-confinement a donné lieu à des opérations menées par les autorités afin de vérifier les attestations de déplacements, en vigueur depuis vendredi dernier.Lors d'un contrôle routier, les gendarmes de l'Orne, sont tombés sur une curieuse équipée : un cabriolet transportant un chauffe-eau !Cet automobiliste en provenance de la région parisienne a expliqué aux gendarmes qu'il rejoignait sa résidence secondaire pour s'y confiner. Un motif non valable pour ce déplacer depuis vendredi dernier. Mais ce n'est pas pour cette raison que les forces de l'ordre l'ont arrêté puis verbalisé. " Le mot d'ordre était la tolérance en ce premier week-end de confinement s'agissant des motifs de déplacement, étant donné par exemple que le retour de vacances était un motif valable" explique Frédéric Jobert, commandant de la gendarmerie d'Alençon.Les raisons pour lesquelles l'automobiliste a été verbalisé sont liées à la sécurité routière et non à la sécurité sanitaire : Le chauffe-eau n'était pas attaché correctement au cabriolet, et surtout un enfant se trouvait à l'arrière du véhicule sans ceinture de sécurité.