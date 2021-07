Ouvrir le sous menu sorties et loisirs

Plages sans tabac : où les trouver sur le littoral ? [Carte]

Vous venez d'arrêter de fumer et vous voulez continuer sur cette lancée cet été ? Vous voulez vous protéger, vous et vos enfants, du tabagisme passif et éviter les mégots dans les pâtés de sables ? Voici la carte des plages "sans tabac"

Plages sans tabac : où sont les espaces réservés aux non-fumeurs ? • © PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thierry Creux

81 % des français soutiennent l'interdiction de fumer sur les plages Selon un sondage IPSOS datant de janvier 2020, 81% des personnes interrogées soutiennent l'interdiction de fumer sur les plages, 89% sont favorables à une interdiction similaire dans les parcs et jardins publics. Pourtant, rares sont encore les espaces annoncés non-fumeurs. Quels sont les objectifs affiché du label "Espace sans tabac" ? Le but est de "dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face un comportement néfaste pour la santé" indique la Ligue contre le cancer, sur son site internet. Le Centre International de Recherche sur le Cancer recommande de proscrire la consommation de tabac dans les lieux publics extérieurs afin de limiter les opportunités de fumer et ainsi réduire l’expérimentation du tabac et l’entrée dans le tabagisme des jeunes. Plages sans tabac : où se trouvent les espaces où la cigarette est bannie ? Voir en plein écran Barneville Carteret rejoint Agon Coutainville avec sa plage sans tabac Elle ne figure pas encore sur la carte des plages sans tabac éditée par la Ligue contre le Cancer mais, dans la Manche, Barneville Carteret entre bel et bien cet été 2021 dans le cercle des communes qui ont mis en place des espaces sans tabac. En plus des plages (dont une portion sera interdite à la cigarette), la commune préserve aussi ses aires de jeux et ses écoles du tabac, dans des espaces non-fumeurs. Les espaces non-fumeurs ne sont pas toujours matérialisés sur la plage par des oriflammes et des panneaux indicateurs. "Vu les marées montantes, il était difficile de matérialiser cet espace", précise le maire à nos confrères de Ouest France (article payant). Mais à l’entrée de chaque plage, un plan annonce les limites de la zone sans tabac. Préserver l’environnement de la pollution des mégots de cigarettes Un mégot contient des milliers de substances chimiques, pollue à lui seul 500 litres d’eau et met plus de10 ans à se dégrader dans la nature. Chaque année, près de 30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues de France dont 350 tonnes rien qu'à Paris. Le coût de ramassage des mégots est à la charge des collectivités, financé par les impôts locaux, est estimé à 38 euros par habitant et par an. Un mégot met jusqu’à 15 ans pour se dégrader

Il contient 8 680 substances toxiques

Un seul mégot peut polluer 500 litres d’eau

